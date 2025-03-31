TFT : Comment jouer la composition Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne carry (Vanguard/Slayer) sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne carry (Vanguard/Slayer) du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne et Senna carry sur TFT ?
La composition Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne et Senna carry du set 14 de TFT
est en mesure de vous emmener vers les sommets si elle est réussie, mais cela ne pourra pas se faire sans une économie prospère et les composants adéquats. Vayne, Senna et Zed
seront vos carrys principaux en termes de DPS, tandis que 6 Initiateurs constitueront votre front lane.
Pour jouer la composition Initiateur/Bourreau reroll,
mieux vaut démarrer tout de suite en jouant autour de Vayne, en l'occurrence en faisant appel à 3 membres de la Section Anima et un Bourreau : Sylas, Vi, Illaoi et Vayne. Entamez soit une série de défaites soit de victoires selon la force de votre board, et commencez à économiser en prévision du niveau 6, moment où vous devrez slow roll Vayne 3 étoiles, sans oublier d'acheter tous les exemplaires de Braum, Senna et Jarvan IV que vous verrez. À ce moment, Vi laissera sa place à Rhaast et Braum et Jarvan IV rejoindront votre équipe.
Dès que vous aurez Vayne, avancez sans vous ruiner vers le niveau 7 pour finaliser l'assemblage de Braum, Senna et J4 3 étoiles si ce n'est pas encore fait, puis faites route vers le niveau 8. Vous devrez alors acquérir Zed ainsi que Leona. Au 9, ajoutez votre dernier Initiateur, en général Skarner qui aura temporairement laissé sa place à une unité plus attrayante pendant la transition.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Vayne/Senna
Jarvan IV
- Lame enragée de Guinsoo (idéalement x2)
- Ouragan de Runaan
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Lame d'infini (Senna)
Zed
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Lame funeste
- Mercure
- Soif-de-Sang
- Tueur de géants
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, Leona ou Braum pourront par exemple porter des pièces destinées à renforcer votre front lane.
Quand jouer la composition Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne carry ?
Comme toute composition basée sur le reroll de champions de palier2 et 3, jouer Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne carry
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous mener dès les premières manches dans cette voie. Recevoir naturellement des exemplaires de Vayne, Senna, Braum et Jarvan IV devrait vous encourager à emprunter ce chemin, tout comme le faire de récupérer des composants tels que des arcs et des ceintures. Une optimisation axée sur Initiateur ou Bourreau présenterait aussi un avantage pour construire une telle équipe.
Nous vous recommandons néanmoins de prêter attention à ce que font les autres joueurs. Être contesté sur Vayne, Senna, Braum ou Jarvan IV pourrait ruiner votre partie, et vous mener tout droit vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Initiateur/Bourreau reroll avec Vayne carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Initiateur, Diadème d'Initiateur, Couronne d'Initiateur
- Blason de Bourreau, Diadème de Bourreau, Couronne de Bourreau
- Bourreaux polyvalents (augment Bourreau)
- Toujours plus vite
- Enragement
- Catégorie 5
- Banc de Pandore
- Esprit d'équipe
- Ticket prismatique
- Avènement des deux
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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