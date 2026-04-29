TFT : Comment jouer la composition Initiateur avec Nunu et Vex ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Initiateur avec Nunu et Vex sur le set 17 de TFT.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Initiateur avec Nunu et Vex du set 17 de TFT.



Comment jouer la composition Initiateur avec Nunu et Vex sur TFT ?

La composition Initiateur avec Nunu et Vex du set 17 de TFT est très difficile à mettre en place, car elle nécessite d'atteindre le niveau 9 avec une belle économie, et suffisamment de points de vie pour effectuer sa transition. Qui plus est, plus vous aurez en quantité des objets adaptés à vos carrys, plus vos chances de victoire seront élevées.





Pour jouer la composition Initiateur avec Nunu et Vex, il n'existe pas de chemin prédéfini, car il est recommandé de poser une équipe forte pour entamer une série de victoire. Idéalement, vous parviendrez à construire autour de Mordekaiser et Marguereep, en incluant Illaoi pour faciliter votre future transition. Au niveau 8, il sera nécessaire de vous stabiliser mais sans vous ruiner, en achetant Nunu et Karma, si possible un légendaire comme Vex ou Bard. Votre objectif principal restera d'accéder sans tarder au niveau 9, pour trouver et améliorer vos légendaires. Notez que les objets supplémentaires sont à attribuer en priorité à Blitzcrank et Bard.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Nunu

Casque adaptatif

Vœu du protecteur (x2 si possible)

Visage spirituel

Vex

Lame enragée de Guinsoo

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Tueur de géants

Pistolame Hextech

Quand jouer la composition Initiateur avec Nunu et Vex ?

Jouer la composition Initiateur avec Nunu et Vex incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie ou que vous bénéficiez d'un début de partie victorieux. Des exemplaires de Nunu ou Vex reçus assez tôt devraient aussi vous inviter à suivre cette direction.





Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.



Chargement du sondage... 0 votant Voter

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Initiateur avec Nunu et Vex sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Initiateur avec Nunu et Vex du set 17 de TFT sont celles qui faciliteront sa mise en place.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Expédition

Ascension sociale

Butin varié

Lotus précieux

Niveau supérieur !

Pile ou face

Tout doit disparaître

Avidité

Cleptomanie

Spécialiste des fins de partie

Réunion d'anniversaire

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.