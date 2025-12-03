TFT : Comment jouer la composition Îles obscures avec Gwen reroll ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Îles obscures avec Gwen reroll sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Îles obscures avec Gwen reroll du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Îles obscures avec Gwen reroll sur TFT ?
La composition Îles obscures avec Gwen reroll du set 16 de TFT
suit une direction claire, mais sa mise en place peut se révéler délicate si vous peinez à trouver votre carry principal 3 étoiles. En effet, il convient d'ajouter ensuite des légendaires en passant niveau 9, c'est pourquoi une bonne gestion du tempo de la partie et de son économie est nécessaire pour réussir.
Pour jouer la composition Îles obscures avec Gwen reroll,
vous n'avez d'autre choix que de démarrer avec Viego pour débloquer Yorick. Utilisez Xin Zhao et Ashe, et avancez vers le niveau 6 pour poser Malzahar et Loris. Bien entendu, dès que vous aurez Kalista, ajoutez-la à votre équipe.
Votre objectif sera de slow roll Gwen et Loris, voire Yorick, au niveau 7. Il ne vous restera alors qu'à continuer votre progression, en remplaçant dans un premier temps Malzahar par Seraphine, puis Azir. Thresh sera à intégrer dès que possible, et au niveau 9, finalisez votre composition avec Fiddlesticks pour booster les dégâts de votre Kalista, ou encore un Ornn pour renforcer vos Remparts.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Gwen
Kalista
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
Loris
- Lance de Shojin
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Lame enragée de Guinsoo
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Linceul de la congruence
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Îles obscures avec Gwen reroll ?
Jouer Îles obscures avec Gwen reroll
peut incarner une belle sortie si vous avez reçu tout de suite un Viego 2 étoiles, ainsi que des composants propices à l'assemblage de l'équipement de Gwen. De plus, une optimisation axée sur ce trait ou le reroll incarne aussi un signal encourageant.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Îles obscures avec Gwen reroll sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Îles obscures avec Gwen reroll
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Relances régulières
- Pluie d'argent
- Ticket prismatique
- Justice critique
- Secteur commercial
- Objets de Pandore
- Esprit d'équipe
- Composants funéraires
- Reliques de la lumière
- Tiercé
- Super sac de butin
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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