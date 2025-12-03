TFT : Comment jouer la composition Freljord/Incantateur ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Freljord/Incantateur sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Freljord/Incantateur du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Freljord/Incantateur sur TFT ?
La composition Freljord/Incantateur du set 16 de TFT
nécessite d'activer 5 Freljord et 4 Incantateurs, et repose sur des unités épiques et légendaires. Sa mise en place n'est pas aisée, car elle requiert une bonne gestion de votre économie et du tempo de la partie.
Pour jouer la composition Freljord/Incantateur,
nous vous recommandons de démarrer tout de suite autour de Freljord, avec Ashe, Anivia, Sejuani et Jarvan IV, avant d'inclure Sona et Xin Zhao pour Demacia au niveau 6. Une fois stable, avancez sans tarder vers le niveau 8 pour acheter et améliorer Lissandra, Braum, Kobuko & Yuumi, Kennen, et débloquer Volibear.
Il est préférable de déverrouiller Kennen au cours d'une phase de PvE, pour éviter de perdre inutilement une manche. En réalité, vous avez tout intérêt à atteindre sans tarder le niveau 9. Cela vous permettra de récupérer Zilean, ainsi que Ornn. Plus vous l'obtiendrez tôt, plus vite vous recevrez un artefact.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Lissandra
Zilean
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Casque adaptatif
- Lance de Shojin
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
Braum
- Bâton du vide
- Morellonomicon
- Buff bleu
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
Volibear
- Cœur intrépide
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
- Mercure
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Détermination du titan
Quand jouer la composition Freljord/Incantateur ?
Jouer Freljord/Incantateur
incarne une sortie correcte si vous avez cliqué sur une optimisation axée sur l'économie, ou que vous avez reçu des composants AP. De plus, obtenir naturellement des exemplaires de Freljord ou d'Incantateur devrait également vous encourager à emprunter ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Freljord/Incantateur sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Freljord/Incantateur
du set 16
de TFT
sont celles qui vous permettront d'atteindre les niveaux supérieurs sans encombres, ou celles qui boosteront la puissance de vos unités.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Trésors enfouis
- Relances régulières
- Investissement sur le futur
- Bâton angélique
- Puissance 4
- Abondance de baguettes
- Baguettes à gogo
- Larmes à gogo
- Océan de larmes
- Grandeur et démesure
- Bataille de nourriture
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
commentaire (1)
pire compo