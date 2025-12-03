TFT : Comment jouer la composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry sur TFT ?
La composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry du set 16 de TFT
active 9 synergies de palier Bronze, c'est pourquoi elle fonctionne très bien avec les optimisations de type Bronze pour la vie
. Elle nécessite d'atteindre le niveau 9 pour fonctionner au maximum de sa puissance, d'autant que les carrys principaux sont épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry,
il vaut mieux commencer la partie en gagnant, soit en évoluant autour de Noxus, soit autour de Zaun/Pistolero. Cette second option est plus recommandée, car elle facilitera votre future transition. Posez Jinx, Ekko et Vi, accompagnés de Neeko, Nautilus et Loris. Vous devriez rapidement déverrouiller Warwick, et pourrez ainsi placer Ashe et les Freljord.
L'idéal serait d'atteindre le niveau 8 rapidement et avec une économie prospère, de façon à trouver Warwick, Taric et Braum 2 étoiles. Néanmoins, si vous recevez un exemplaire de Lucian & Senna, attendez le niveau 9 pour intégrer Taric. Si vous accédez au niveau 10, remplacez Ashe par Kindred en ajoutant Lissandra, ou renforcez votre front lane avec Ornn, le 3ème
Rempart. Un Ryze pourrait également être ravageur, surtout si vous avez des composants AP inutilisés en votre possession.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Warwick
Lucian & Senna
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Mercure
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
Braum
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Buff rouge
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry ?
Jouer Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry
incarne une sortie correcte si vous avez cliqué sur l'optimisation Bronze pour la vie,
ou sur un augment axé sur l'économie. Par ailleurs, des composants AD, ainsi qu'un augment axé sur l'économie, devraient vous encourager à emprunter ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Freljord avec Warwick et Lucian & Senna carry
du set 16
de TFT
sont celles qui vous permettront d'atteindre les niveaux supérieurs sans encombres, ou celles qui boosteront la puissance de vos unités.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bronze pour la vie
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Trésors enfouis
- Grandeur et démesure
- Relances régulières
- Soutien indéfectible
- Investissement sur le futur
- Abondance de glaives
- Glaives à gogo
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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