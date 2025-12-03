TFT : Comment jouer la composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll sur TFT ?
La composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll du set 16 de TFT
suit une direction claire, mais ne peut fonctionner qu'en disposant de composants utiles à vos carrys, y compris la front lane : sans ceintures, vous n'obtiendrez pas Volibear, le 7ème
Freljord. Elle peut réserver de belles surprises si elle réussie, mais cela requiert d'accéder au niveau 9 pour vous renforcer de 3 légendaires.
Pour jouer la composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll,
vous devriez démarrer tout de suite avec Ashe, Anivia et Sejuani, ainsi qu'un Défenseur pour bénéficier d'une front lane plus solide, par exemple Neeko. Il vous faudra avoir débloqué Tryndamere au niveau 6, et inclure Qiyana pour Bourreau. C'est à ce moment que vous devrez slow roll Ashe et Tryndamere 3 étoiles, en n'hésitant pas à ajouter Braum si vous le trouvez. Si tel est le cas, remplacez temporairement Anivia par un Assaillant.
Une fois vos carrys en poche, faites route vers les niveaux supérieurs, mais sans pour autant vous ruiner. Au niveau 8, achetez Lissandra et Braum deux étoiles, tout en veillant à placer un Rempart pour valoriser Braum. L'idéal est de récupérer assez tôt un Ornn, afin qu'il vous octroie des artéfacts. Volibear devrait se débloquer à ce moment, posez-le pour jouer en 7 Freljord. Il ne vous restera qu'à vous diriger vers le niveau 9 pour inclure Kindred, et améliorer vos 3 légendaires.
→ Notez que les tours gelées sont à déplacer au fil des combats, car lorsque vous aurez 7 Freljord, elles immobiliseront vos adversaires. Veillez alors à bien « scout » avant chaque manche.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ashe
Tryndamere
- Fureur du kraken
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Dernier souffle
Braum
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Mercure
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll ?
Jouer Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll
peut incarner une belle sortie si vous avez reçu naturellement des exemplaires de Ashe, ou des composants nécessaires à son équipement, en l'occurrence, des arcs. De plus, une optimisation axée sur ce trait ou le reroll incarne aussi un signal encourageant.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Freljord avec Ashe et Tryndamere reroll
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Ticket prismatique
- Secteur commercial
- Boucles supplémentaires
- Abondance de ceintures
- Objets de Pandore
- Pluie d'argent
- Besace héroïque
- Reliques de la lumière
- Arcs à gogo
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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