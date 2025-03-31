TFT : Comment jouer la composition Exotech ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Exotech sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique Exotech du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Exotech sur TFT ?
La composition Exotech (classique) du set 14 de TFT
est capable de vous conduire vers la victoire si elle est réussie, mais sa mise en place peut se révéler chaotique si vous ne parvenez pas à trouver et améliorer vos carrys épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Exotech,
il est préférable de démarrer la partie en évoluant tout de suite autour de cette synergie afin d'éviter une transition difficile. Par conséquent, vous pourriez faire appel à Jhin, Naafiri, Jax et Kindred. Dans le meilleurs cas, vous commencerez une série de victoires (en assemblant des objets), mais si vous sentez que votre board n'est pas assez fort, nous vous recommandons de perdre toute la phase 2 pour générer un maximum d'or.
Ajoutez Mordekaiser et Varus au niveau 6 afin de bénéficier de 5 Exotech, et stabilisez-vous en faisant de Jhin le porteur des objets qui seront attribués plus tard à Zeri. Votre objectif sera ensuite d'atteindre le niveau 8 avec des finances au beau fixe, puis d'acheter Zeri et Sejuani, sans oublier Galio. Lorsque vous les aurez en votre possession, allez au niveau 9 pour vous offrir et améliorer Renekton, votre carry secondaire.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Zeri
Sejuani
- Lame enragée de Guinsoo (idéalement x2)
- Pistolame Hextech
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Dernier souffle
Renekton
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Rédemption
- Linceul de la congruence
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Mercure
- Manteau de la nuit
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Mordekaiser ou Galio pourraient recevoir des pièces destinées à tanker.
À qui accorder les objets Exotech ?
Pour vous aider à équiper correctement vos carrys, nous vous indiquons ici à qui il est préférable d'attribuer chaque objet Exotech
.
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Châssis corrompu
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Bobine cybernétique
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Capaciteur de flux
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Arc holographique
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Hyper crocs
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Techno lanterne
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Stabilisateur d'impulsions
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|Mordekaiser, Jax, Sejuani
| Mordekaiser, Jax, Sejuani
|Zeri, Naafiri
| Varus, Jhin, Zeri
|Naafiri, Jhin, Varus
|Jax, Mordekaiser, Sejuani
|Jhin, Zeri
Quand jouer la composition Exotech ?
Jouer Exotech
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous indiquer de suivre cette voie. Dans un premier temps, avoir obtenu l'une des optimisations propres à la synergie, Cyberdeck
ou Golem Exotech
, devrait vous indiquer de constituer une composition classique de la Exotech, tout comme le fait de recevoir naturellement des unités présentant ce trait.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques ou légendaires. Être contesté sur Xayah, Sejuani ou Renekton
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Exotech sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Exotech
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Exotech, Diadème de Exotech, Couronne de Exotech
- Cyberdeck (augment Exotech)
- Golem Exotech (augment Exotech)
- Frappes adaptatives
- Buffet de composants
- Première ligne
- Ligne arrière renforcée
- Essence des Luminécailles
- Investissement
- Réfracteur de lumière
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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