TFT : Comment jouer la composition Exécuteur/Divinecorp reroll ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Exécuteur/Divinecorp reroll sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Exécuteur/Divinecorp reroll du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Exécuteur/Divinecorp reroll sur TFT ?
La composition Exécuteur/Divinecorp reroll du set 14 de TFT
est en mesure de vous mener vers la victoire si elle est réussie, et repose principalement sur les forces de Rengar, Graves, Varus et Gragas
, les 4 unités à améliorer 3 étoiles.
Pour jouer la composition Exécuteur/Divinecorp reroll,
il est recommandé de débuter la partie en jouant autour de Bœuf doré pour générer un maximum d'or. Ainsi, vous pourriez faire appel à Graves, Alistar, Rhaast et Dr. Mundo, avant d'inclure des Exécuteurs, à savoir Varus et Rengar, puis le Bagarreur Gragas, votre tank principal. Votre objectif principal sera d'atteindre le niveau 6 en étant stable (n'hésitez pas à lâcher quelques rolls), avant de vous diriger vers le niveau 7. À ce moment, vous devrez slow roll Varus, Gragas, Rengar et Graves 3 étoiles et ajouter Vex ou Senna. La plus grande difficulté sera alors de parvenir à suivre le tempo imposé par le reste du lobby, alors veillez à surveiller l'avancée de vos adversaires. Une fois cette étape passée, il ne vous restera qu'à accèder au niveau 9 pour bénéficier de 5 Exécuteurs, 4 Divinecorp et de la présence du Seigneur suprême.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Rengar/Graves
Gragas
- Manteau de la nuit
- Soif-de-sang
- Main de la justice
- Détermination du titan
Varus
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
- Lance de Shojin
- Brise-garde
- Coiffe de Rabadon
- Lame enragée de Guinsoo
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Vex pourrait recevoir de l'équipement augmentant sa puissance magique.
Quand jouer la composition Exécuteur/Divinecorp reroll ?
Comme toute composition reroll d'unités de palier 3, jouer Exécuteur/Divinecorp
ne se décide pas immédiatement bien que quelques signes puissent vous indiquer que cette direction est la bonne. Si vous obtenez par exemple naturellement plusieurs exemplaires de Graves ou Rengar, alors vous pourriez considérer cette voie. De plus, il est important de bénéficier d'une économie prospère puisque vous aurez 3 champions de palier 3 à reroll, ce qui peut coûter très cher.
Qui plus est, forcer une composition n'est jamais une bonne chose, ou très rarement, en particulier si vous êtes contesté. Pour cette raison, nous vous recommandons de ne pas vous entêter si un autre participant paraît vouloir reroll Rengar et Graves
, au risque de ne jamais trouver vos carrys et de subir une défaite cuisante.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Exécuteur/Divinecorp reroll sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Exécuteur/Divinecorp reroll
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Exécuteur, Diadème d'Exécuteur, Couronne d'Exécuteur
- Vol à la tire (augment Exécuteur)
- Banc de Pandore
- Toujours plus vite
- Pluie d'or
- Ticket prismatique
- Sous le couvert de la nuit
- À vos marques, prêts... (seulement si cet augment vous est proposé aux niveaux 6-7-8)
- Forgeron ambulant
- Soutien post-mortem
- Connivence
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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