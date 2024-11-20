TFT : Comment jouer la composition Embuscade/Famille reroll ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Embuscade/Famille reroll (Ambusher/Family) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Embuscade/Famille reroll (Ambusher/Family) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Embuscade/Famille reroll sur TFT ?
La composition Embuscade/Famille reroll du set 13 de TFT
est capable de vous mener vers la victoire si elle est réussie, mais sa mise en place peut se révéler délicate, surtout en fin de partie. En effet, vous devrez inclure des unités épiques et légendaires pour vous renforcer, ce qui peut être difficile sur vous accusez un retard sur le lobby.
Pour jouer la composition Embuscade/Famille reroll,
il est conseillé de perdre la phase 2 et de ne pas investir d'or dans de l'expérience. En même temps, vous devrez acheter tous les exemplaires de Powder, Violet et Vander que vous verrez passer dans la boutique. Ces 3 champions seront accompagnés de Camille, et vous devrez les slow roll après le PvE, en passant niveau 5, puis passez niveau 6 pour inclure Smeech et Loris.
À partir de là, vous devriez gagner, ce qui vous mettra dans une position confortable pour avancer sereinement vers le niveau 8 avec une économie prospère. Vous effectuerez alors une seconde stabilisation, en faisant l'acquisition d'Ekko et Vi (Scar aura rejoint vos rangs au niveau 7). Enfin, il ne vous restera qu'à vous diriger vers le niveau 9 pour trouver/améliorer Jinx, votre second carry.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Powder
Jinx
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
Vander
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Étincelle ionique
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, mais Violet, Vi et Ekko sont à privilégier. Notez que vous bénéficierez de deux Ferrailleurs, alors n'hésitez pas à placer un composant seul sur Ekko pour mieux tirer profit de cette synergie.
Quand jouer la composition Embuscade/Famille reroll ?
Jouer Embuscade/Famille reroll
se décide tôt dans la partie, puisque cette composition repose sur des unités de palier 1. Ainsi, vous saurez que cette direction est la bonne si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Powder, Vander et Violet au cours des deux premières manches. Une optimisation axée sur Famille ou Embuscade devrait également vous inciter à emprunter cette direction.
Bien que les champions de palier 1 soient nombreux, il est toujours préférable de ne pas être contesté. Veillez donc à vérifier que vous n'êtes pas trop nombreux à vous positionner sur cette composition, au risque de récupérer trop tard vos unités 3 étoiles. Pour rappel, il est nécessaire d'atteindre le niveau 9 pour finaliser cette équipe, alors ne perdez pas trop de temps et d'argent au niveau 5.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Embuscade/Famille reroll sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Embuscade/Famille reroll
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, qui vous aideront à reroll, ou qui contribueront à générer de l'or. Les augments octroyant un emblème sont aussi à considérer, car plus vous aurez de membres de la Famille, plus votre équipe sera résistante. Notez d'ailleurs que le blason de Famille est craftable avec une spatule et une larme de la déesse.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Famille, Couronne de Famille
- Esprit d'équipe
- Pourvu que ça marche
- Famille unie (en premier augment de préférence)
- Blason d'Embuscade, Couronne d'Embuscade
- Explosion de butins (augment Embuscade)
- Ticket doré, Ticket prismatique (en premier augment)
- Nuit étoilée
- Buffet de composants
- Soins rentables
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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