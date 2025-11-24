TFT : Comment jouer la composition Doublure avec Targon sur le set 16 ? (Double Trouble)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer la composition Targon basée sur l'augment « Doublure » (Double trouble) sur le set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Targon « Doublure » sur TFT ?

Si vous avez exactement 2 exemplaires d'un champion sur le plateau, ils gagnent 30 % de dégâts d'attaque et 30 % de puissance, d'armure et de résistance magique. Quand vous faites passer une unité à 3 étoiles, vous en gagnez une copie 2 étoiles.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Targon Double Trouble, la marche à suivre

Quelles autres optimisations choisir avec la composition Targon « Doublure » ?

Ticket prismatique

Tiercé

Abondance de baguettes

Shopping intensif

Super sac de butin

Besace héroïque

Esprit d'équipe

Meilleurs amis

est un jeu multijoueur de type auto-battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec(Double Trouble) est un augment particulier puisqu'il va complètement bouleverser le déroulement de votre partie. De palier Or, il consiste à positionner 2 fois la même unité sur votre terrain.En règle générale, pour, il est recommandé d'opter pour des champions naturellement puissants, et sur le set 16, les unités Targon sont les maîtres en la matière. Pour rappel « ils n'ont pas de type, mais sont plus puissants que les champions normaux. »Plusieurs compositions peuvent fonctionner avec l'augmentsur le, mais comme énoncé ci-dessus, Targon offre une perspective alléchante en raison de la nature même du type. De ce fait, nous vous recommandons d'évoluer avecPlus tôt vous obtiendrez deux Zoé et deux Leona, mieux vous vous porterez. En attendant d'acquérir ces personnages de palier 3, vous pourriez utiliser Aphelios et Jarvan IV. Le début de partie risque de se révéler délicat, mais votre situation s'améliorera nettement une fois que vous aurez récupéré vos carrys principaux. Il sera nécessaire de passer du temps au niveau 7 pour slow roll Zoé et Leona, tout en ajoutant à leurs côtés Aphelios, Diana et Taric.Même si l'idée de disposer assez vite d'un Aurelion Sol peut paraître séduisante, il n'en demeure que sans objet lui permettant d'incanter rapidement, cette unité ne brillera pas. De plus, poser deux Aurelion n'accélère pas la collecte de poussières : évitez alors de vous laisser tenter par la perspective du trou noir, et continuez à activer des Doublures, en l'occurrence avec Diana.Après avoir cliqué sur, vous devriez vous diriger vers des augments qui faciliteront le reroll ou qui apporteront davantage de puissance à vos unités, par exemple :Lasuit une direction claire, et peut vous conduire à la victoire si vous la réussissez. N'hésitez donc pas à sélectionner cette optimisation si elle se présente à vous, surtout en ayant reçu une box Zoé ou Leona au premier PvE.