TFT : Comment jouer la composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry (Dominator/Black rose) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry (Dominator/Black rose) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry sur TFT ?
La composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry du set 13 de TFT
comprend 4 Dominateurs et 5 membres de la Rose noire, et est capable de vous mener vers la victoire, mais sa mise en place peut se révéler complexe puisqu'elle repose sur des unités épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry,
il est préférable de trouver tout de suite un porteur pour les objets qui seront attribués plus tard à Silco. Zyra pourra faire l'affaire, et dans ce cas, vous devrez l'entourer de Sorciers, à savoir Vladimir et Lux, ainsi que Darius pour renforcer votre front lane. Au niveau 6, utilisez 3 unités Rose noire en incluant Cassiopeia et Morgana, en ajoutant Blitzcrank.
Votre objectif sera alors d'accèder rapidement au niveau 8 sans vous ruiner, afin d'effectuer votre transition. Zyra laissera sa place à Silco, et Darius sera remplacé par Elise. Vous devrez également vous procurer Garen et Dr. Mundo, les améliorer, puis atteindre le niveau 9 pour positionner LeBlanc et Mordekaiser si cela n'est pas encore fait. Notez que ce dernier jouera un rôle décisif de carry secondaire.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Silco
Dr. Mundo
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
Mordekaiser
- Lithoplastron de gargouille
- Étincelle ionique (pas obligatoire si LeBlanc dispose d'un Poignard de Statikk)
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
- Cœur intrépide
- Mercure
- Manteau de la nuit
- Gantelet précieux
- Couronne de la reine
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, Garen pourrait par exemple recevoir des pièces destinées à tanker, et LeBlanc des objets améliorant sa puissance magique.
Quand jouer la composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry ?
Jouer Dominateur/Rose noire avec Silco carry
ne se décide pas tout de suite, puisque cette composition repose sur des unités de palier 4 et 5. Néanmoins, si vous obtenez une optimisation axée sur l'une de ces synergies, alors vous pourriez vous engager dans cette direction. Obtenir tôt un exemplaire de Silco ou Mordekaiser devrait aussi vous encourager à suivre ce chemin.
Veillez cependant à être seul à vouloir jouer cette composition, car être contesté sur vos carrys peut être synonyme de défaite. Pour ce faire, regardez régulièrement ce que font vos adversaires, et préparez-vous à jouer une variante de la composition si la situation se compromet.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Dominateur/Rose noire avec Silco carry
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, d'atteindre les niveaux supérieurs, ou qui vous permettront de trouver plus aisément vos carrys.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Rose noire, Couronne de Rose noire
- Blason de Dominateur, Couronne de Dominateur
- Domination (augment Dominateur)
- Magie interdite (augment Rose noire)
- Banc de Pandore
- Objets de Pandore
- Flux de mana
- Lotus perforant
- Niveau supérieur !
- Abonnement
- Investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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