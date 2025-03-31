TFT : Comment jouer la composition Démon urbain ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Démon urbain (Street Demon) sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Démon urbain (Street Demon) du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Démon urbain sur TFT ?
La composition Démon urbain (classique) du set 14 de TFT
n'est pas particulièrement difficile à mettre en place puisqu'elle suit une direction claire, mais le late game peut se révéler désastreux si vous ne parvenez pas à récupérer vos carrys épiques et légendaires 2 étoiles.
Pour jouer la composition Démon urbain,
il est préférable de démarrer la partie en évoluant directement autour de cette synergie, à savoir en faisant appel à Zyra, Ekko, Dr. Mundo et Seraphine pour Technophile. Ajoutez ensuite Rengar et Jinx, et utilisez cette dernière pour porter l'équipement qui sera attribué plus tard à Samira. Notez que Zyra saura faire de même avec les objets de Brand.
Lorsque vous serez stable, générez un maximum d'or pour être en mesure d'avancer vers les niveaux 8 et 9. Dans un premier temps, il vous faudra acquérir Neeko et Brand 2 étoiles, ainsi que Ziggs. N'oubliez pas d'inclure Yuumi à votre composition, puis dirigez-vous vers le niveau 9 pour obtenir Samira 2 étoiles, votre carry secondaire.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Brand
Neeko
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Brise-garde
- Poignard de Statikk
Samira
- Lithoplastron de Gargouille
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Couronne de la reine
- Étincelle ionique
- Main de la justice
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Tueur de géants
- Lame funeste
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Ziggs, qui pourrait recevoir un Poignard de Statikk.
Quand jouer la composition Démon urbain ?
Jouer Démon urbain
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous indiquer de suivre cette voie. Dans un premier temps, avoir obtenu l'optimisation Freestyle
devrait vous indiquer de constituer une composition classique autour du trait Démon urbain, tout comme le fait de recevoir naturellement des unités de cette synergies. Vous pourriez aussi bifurquer vers cette composition en ayant débuté avec des Stratèges.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques ou légendaires. Être contesté sur Brand et Neeko
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Démon urbain sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Démon urbain
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Démon urbain, Diadème de Démon urbain, Couronne de Démon urbain
- Blason de Stratège, Diadème de Stratège, Couronne de Stratège
- Freestyle (augment Démon urbain)
- Banc de Pandore
- Âme ardente
- Canon de verre
- Buffet de composants
- Trésors enfouis
- Objets de Pandore
- Investissement
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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