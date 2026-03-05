TFT : Comment jouer la composition Demacia avec Ryze ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Demacia avec Ryze sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Demacia avec Ryze du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Demacia avec Ryze sur TFT ?
La composition Demacia avec Ryze
du set 16 de TFT
a émergé après le déploiement du patch 16.6, qui est venu bouleverser la méta en raison d'équilibrages variés et de changements au niveau des conditions de déverrouillage. Cette équipe peut ainsi être considérée comme la nouvelle Peeba de l'ensemble.
Pour jouer la composition Demacia avec Ryze,
il est préférable de démarrer autour de Demacia, tout en incluant progressivement Ionia. Vous aurez besoin de Kennen, Jarvan IV, Xin Zhao, Poppy, Ahri et Lulu au niveau 6, et devriez être suffisamment stable pour avancer.
Votre objectif sera de débloquer Galio au niveau 8, et de trouver Taric, Lux et Garen. Ce dernier pourra jouer avant que vous ne le vendiez au niveau 9 pour obtenir Sylas. Pensez également à récupérer Sett au niveau 8, puis avancez pour mettre en place votre équipe sous sa forme finale, avec Azir et surtout Ryze, votre carry principal. Idéalement, Azir vous permettra de recevoir Xerath, mais si tel n'est pas le cas, posez le Shurima débloqué.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ryze
Sylas
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Bâton du vide
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Morellonomicon
Taric
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Soif-de-Sang
- Pistolame Hextech
- Coiffe de Rabadon
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
- Griffe de dragon
- Armure roncière
Quand jouer la composition Demacia avec Ryze ?
Jouer la composition Demacia avec Ryze
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur l'économie, ou que la rencontre d'ouverture offre de l'or. De plus, des composants utiles à vos carrys devraient vous encourager dans cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Demacia avec Ryze sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Demacia avec Ryze
du set 16
de TFT
sont celles d'économie ou octroyant des emblèmes.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Les runes telluriques
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Investissement sur le futur
- Enracinement
- Aléatoire jacta est
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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