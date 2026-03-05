TFT : Comment jouer la composition Demacia avec Ryze ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mars 2026 à 11h06
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Demacia avec Ryze sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Demacia avec Ryze ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Demacia avec Ryze du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Demacia avec Ryze sur TFT ?

La composition Demacia avec Ryze du set 16 de TFT a émergé après le déploiement du patch 16.6, qui est venu bouleverser la méta en raison d'équilibrages variés et de changements au niveau des conditions de déverrouillage. Cette équipe peut ainsi être considérée comme la nouvelle Peeba de l'ensemble.

compo-demacia-ryze
Pour jouer la composition Demacia avec Ryze, il est préférable de démarrer autour de Demacia, tout en incluant progressivement Ionia. Vous aurez besoin de Kennen, Jarvan IV, Xin Zhao, Poppy, Ahri et Lulu au niveau 6, et devriez être suffisamment stable pour avancer.

À lire également

TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?

TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?

Votre objectif sera de débloquer Galio au niveau 8, et de trouver Taric, Lux et Garen. Ce dernier pourra jouer avant que vous ne le vendiez au niveau 9 pour obtenir Sylas. Pensez également à récupérer Sett au niveau 8, puis avancez pour mettre en place votre équipe sous sa forme finale, avec Azir et surtout Ryze, votre carry principal. Idéalement, Azir vous permettra de recevoir Xerath, mais si tel n'est pas le cas, posez le Shurima débloqué.

À lire également

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Ryze
  • Gantelet précieux
  • Dent de Nashor
  • Bâton du vide
  • Coiffe de Rabadon
  • Bâton de l'archange
  • Morellonomicon
Sylas
  • Gantelet précieux
  • Main de la justice
  • Soif-de-Sang
  • Pistolame Hextech
  • Coiffe de Rabadon
Taric
  • Cape solaire
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Cœur intrépide
  • Vœu du protecteur
  • Griffe de dragon
  • Armure roncière

Quand jouer la composition Demacia avec Ryze ?

Jouer la composition Demacia avec Ryze incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur l'économie, ou que la rencontre d'ouverture offre de l'or. De plus, des composants utiles à vos carrys devraient vous encourager dans cette direction.

compo-demcia-ryze-tft
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Demacia avec Ryze sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Demacia avec Ryze du set 16 de TFT sont celles d'économie ou octroyant des emblèmes.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Les runes telluriques
  • Ascension sociale
  • Niveau supérieur !
  • Tout doit disparaître 
  • Investissement sur le futur
  • Enracinement
  • Aléatoire jacta est
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 02 septembre 2026

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
TFT : D-Patch du 1er septembre 2026, les détails de la mise à jour
Teamfight Tactics 01 septembre 2026

TFT : D-Patch du 1er septembre 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails des changements et corrections mis en place avec le D-patch 18.1 du set 18 de TFT, déployé le 1er septembre 2026.
TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 30 août 2026

TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri avec Incantateur sur le set 18 de TFT.

commentaire (0)