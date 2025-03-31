TFT : Comment jouer la composition Cypher ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Cypher sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique Cypher du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Cypher sur TFT ?
La composition Cypher du set 14 de TFT, sous sa forme finale,
est assez difficile à mettre en place puisqu'elle exigera de vous une capacité à effectuer une transition réussie pour pouvoir espérer remporter la partie après une longue série de défaites. Si vous y parvenez, vous pourriez espérer la remporter en construisant une équipe telle que celle présentée ci-dessous.
Pour jouer la composition Cypher,
il est vivement recommandé de commencer tout de suite en évoluant autour de ce trait et en perdant toutes vos manches. Idéalement, vous parviendrez tout de même à éliminer des unités ennemies, dans l'optique de récolter un maximum de renseignements. Vous pourriez ainsi placer Vi, Sylas et Draven, et ne pas investir d'or dans l'expérience. Ajoutez ensuite LeBlanc, puis Jhin et Galio. Plus vous aurez de Cypher, plus vous serez récompensés plus tard. Bien entendu, nous vous déconseillons d'assembler tous vos objets en early game, au risque de casser votre série de défaites. Veillez donc à surveiller vos adversaires pour agir en conséquence.
Lorsque vos points de vie auront beaucoup descendu, avancez vers le niveau 8 et commencez votre transition, d'autant que vous aurez acquis plus de butins que les autres joueurs, et que vos unités seront en même temps devenues plus puissantes. Vous devrez alors acquérir Zeri, Zed et Sejuani deux étoiles, et idéalement Renekton. N'hésitez pas à franchir les niveaux 9 et 10 si les circonstances le permettent, et vous renforcer de quelques légendaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Zed
Sejuani
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Lame funeste
- Soif-de-Sang
Zeri
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Rédemption
- Voeu du protecteur
- Linceul de la congruence
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lame enragée de Guinsoo
- Pistolame Hextech
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Buff rouge
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Renekton, qui apporte un bonus de dégâts précieux en late game.
Quand jouer la composition Cypher ?
Jouer Cypher
se décide normalement dès les premières manches de la partie, car vous aurez tout intérêt à entamer votre série de défaites à ce moment. Cette direction sera sans doute la bonne si vous avez obtenu une box Draven ou Galio, ou une optimisation axée sur cette synergie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques ou légendaires. Être contesté sur Zeri, Zed, Sejuani ou encore Renekton,
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en fonction de cela.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Cypher sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Cypher
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou qui vous permettront d'effectuer plus aisément votre come back.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Prise de contrôle hostile (augment Cypher)
- Liquidation (augment Cypher)
- Liberté conditionnelle
- Régicide
- Composants funéraires
- Gagnant-gagnant
- Ultimes ressources
- Toujours plus vite
- Sous le couvert de la nuit
- Ascension sociale
- Vente privée
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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