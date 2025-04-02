TFT : Comment jouer la composition Cyberboss/Bastion ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Cyberboss/Bastion sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Cyberboss/Bastion du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Cyberboss/Bastion sur TFT ?
La composition Cyberboss/Bastion du set 14 de TFT
n'est pas particulièrement difficile à mettre en place puisqu'elle suit une direction claire, mais le late game peut se révéler compliqué si d'une part vous n'avez pas réussi à reroll Veigar, Shyvana et Poppy, ou que vous n'avez aucun emblème Bastion. En effet, ne pas en recevoir vous obligerait à aller au niveau 9 pour placer votre sixième Bastion.
Pour jouer la composition Cyberboss/Bastion,
il est préférable de commencer la partie en évoluant autour de Bastion, c'est-à-dire avec Poppy et Shyvana, accompagnées de Veigar et Jax. Selon les circonstances, entamez une série de victoires ou de défaites (ce qui serait idéal pour avoir une priorité au carrousel et obtenir des composants utiles à Veigar). Même si Poppy doit être reroll, vous avez tout intérêt à la chercher au niveau 6, en même temps que Veigar et Shyvana. Lorsque vous aurez acquis vos carrys, avancez sans vous ruiner et ajouter progressivement des Bastion et les deux Cyberboss manquants, Ziggs et Kobuko.
Nous vous recommandons de faire une pause au niveau pour trouver et améliorer Ziggs et Sejuani, et peut-être avoir de la chance en obtenant un Renekton (à la place de Jax) et un Kobuko. Si vous n'y parvenez pas, vous devriez considérer passer niveau 9.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Veigar
Shyvana
- Buff bleu
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
Ziggs
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
- Rédemption
Kobuko
- Dent de Nashor
- Morellonomicon
- Gantelet précieux
- Poignard de Statikk
- Lance de Shojin
- Emblème de Bastion
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Couronne de la reine
- Main de la justice
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Poppy devrait recevoir une Étincelle ionique si vous n'avez pas assemblé de Poignard de Statikk sur Ziggs.
Quand jouer la composition Cyberboss/Bastion ?
Comme pour toute composition basée sur le reroll d'unités de palier 1 et 2, jouer Cyberboss/Bastion
peut se décider relativement tôt dans la partie. En effet, si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires Veigar, Poppy et Shyvana, vous pourriez emprunter cette voie. Une optimisation axée sur la synergie Cyberboss, ou des composants utiles à l'assemblage de votre équipement, peuvent aussi annoncer que cette direction est la bonne.
Néanmoins, vos carrys sont souvent contestes en raison des compositions Nitro, alors veillez à ne pas être trop nombreux à vouloir les reroll dans le lobby, au risque de ne jamais les trouver et d'essuyer une défaite cuisante.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Cyberboss/Bastion sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Cyberboss/Bastion
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Bastion, Diadème de Bastion, Couronne de Bastion
- High score (augment Cyberboss)
- Transistor (augment Bastion)
- Protection royale
- Buffet de composants
- Première ligne
- Banc de Pandore
- Objets de Pandore
- Batterie bleue
- Flux de mana
- Volonté de la couronne
- Ticket prismatique
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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