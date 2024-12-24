TFT : Comment jouer la composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry (Conqueror/Form Swapper) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry (Conqueror/Form Swapper) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry sur TFT ?
La composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry du set 13 de TFT
est capable de vous mener vers la victoire si elle est réussie, surtout si vos points de conquête vous rapportent beaucoup de butins supplémentaires. Or, il est indispensable de bénéficier d'un emblème de Conquérant à placer sur Gangplank, qui se craft avec une spatule et une épée (BF Glaive).
Pour jouer la composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry,
il est conseillé de jouer tout de suite autour de Conquérant, en utilisant Draven, Darius, Violet et Vander. Au niveau 6, ces deux derniers seront remplacés par Vladimir et Swain, auxquels vous ajouterez Gangplank et Rell. Notez que si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Draven, vous pourriez le reroll 3 étoiles au niveau 5. Au contraire, si cela n'est pas le cas, ne perdez pas de temps et avancez pour trouver Gangplank 3 étoiles à partir du niveau 6, à vous d'en juger selon les circonstances de la partie.
Normalement, vous devriez acquérir Gangplank 3 étoiles au niveau 7, si bien qu'il ne vous restera qu'à avancer ensuite. Achetez Ambessa en remplacement de Vladimir, et Dairus laissera place à Swain, puis placez Elise. La meilleure solution pour finaliser votre composition consiste à atteindre rapidement le niveau 9, dans l'optique de récupérer Jayce, Rumble et Mordekaiser et de les améliorer. Vous bénéficierez alors de 6 Conquérants et 4 unités de type Transformation.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Gangplank
Draven
- Emblème de Conquérant
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
Ambessa/Mordekaiser
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Ouragan de Runaan
Swain
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Couronne de la reine (Mordekaiser)
- Gantelet précieux (Mordekaiser)
- Manteau de la nuit
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Rédemption
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, mais nous vous recommandons de prioriser Elise ou Jayce, sans oublier d'accorder un composant seul à Rumble pour Ferrailleur.
Quand jouer la composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry ?
Jouer Conquérant/Transformation avec Gangplank carry
se décide tôt dans la partie, puisque cette composition repose sur le reroll. Ainsi, si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Gangplank, voire de Draven, vous pourriez vous diriger dans cette voie. Des optimisations axées sur cette synergies devraient aussi vous inciter à emprunter ce chemin.
Par ailleurs, il est toujours préférable de ne pas être contesté par d'autres joueurs. Veillez donc à vérifier que vous n'êtes pas trop nombreux à vous positionner sur cette composition, au risque de ne jamais trouver Gangplank 3 étoiles, et plus tard, vos carrys légendaires.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Conquérant/Transformation avec Gangplank carry
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui vous accorderont un emblème.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Conquérant, Couronne de Conquérant
- Sous le couvert de la nuit
- Trésors enfouis
- Toujours plus vite
- Coups brûlants
- Buffet de composants
- Soins rentables
- Guillotine noxienne (augment Conquérant)
- Objets de Pandore
- Abondance de glaives
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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