TFT : Comment jouer la composition Combattant d'arène avec Urgot reroll ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Combattant d'arène avec Urgot reroll (Pit Fighter) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Combattant d'arène avec Urgot reroll (Pit Fighter) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Combattant d'arène avec Urgot reroll sur TFT ?
La composition Combattant d'arène avec Urgot reroll du set 13 de TFT
repose surtout sur la puissance d'Urgot 3 étoiles combinée à celle de Sett et de Gangplank. De plus, il est préférable de disposer de l'Anomalie Faim d'ogre pour Urgot, qui viendra engloutir Sett en début de manche, et obtenir ainsi 60 % de ses PV et de ses dégâts d'attaque (d'où le build exotique attribué à Sett).
Pour jouer la composition Combattant d'arène avec Urgot reroll,
il est conseillé de démarrer tout de suite en évoluant autour d'Urgot, qui sera accompagné Violet (pour Combattant d'arène) et le duo Sett/Trundle (pour Bagarreur). Achetez tous les exemplaires d'Urgot et de Sett au cours de la phase 2, puis rendez-vous aussi vite que possible avec une belle économie au niveau 6 dans l'optique d'y slow roll ces deux unités 3 étoiles. À ce moment, vous devrez entrer le trait Expérimentation par le biais de Zyra et Nunu, en incluant aussi Tristana pour Émissaire.
Lorsque vous aurez acquis Sett et Urgot 3 étoiles, allez au 7 pour faire de même avec Gangplank, votre carry secondaire. Il est néanmoins possible d'effectuer cette action au 8, ce qui facilitera la transition vers la forme finale de votre composition. Vous augmentez en effet vos chances d'apercevoir Sevika dans la boutique (en remplacement de Violet), et de passer Vi 2 étoiles. Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez par exemple un Ferrailleur comme Rumble pour bénéficier d'un objet supplémentaire avec un composant seul.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Urgot
Sett
- Mercure
- Main de la justice
- Lame d'infini
Gangplank
- Lame funeste x2 + Armure de Warmog si Anomalie Faim d'ogre
- Armure de Warmog + Armure roncière + Griffe de dragon (si option tank)
- Lance de Shojin
- Buff rouge
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Composant seul de type BF Glaive ou Arc (si Ferrailleur activé au 9)
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, mais nous vous recommandons de privilégier Sevika.
Quand jouer la composition Combattant d'arène avec Urgot reroll ?
Jouer Combattant d'arène avec Urgot reroll
se décide tôt dans la partie, puisque cette composition repose avant tout sur des unités de palier 2 (et 3 pour Gangplank). Ainsi, vous saurez que cette direction est la bonne si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Urgot et Sett au cours des deux premières manches. Une optimisation axée sur Combattant d'arène devrait également vous inciter à emprunter cette direction.
Bien que les champions de palier 2 soient nombreux, il est toujours préférable de ne pas être contesté. Veillez donc à vérifier que vous êtes seul à vous positionner sur cette composition, au risque de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles. De plus, préparez-vous à « forcer » l'Anomalie Faim d'ogre
.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Combattant d'arène avec Urgot reroll sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Combattant d'arène avec Urgot reroll
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui vous aideront à reroll ou à disposer des objets de votre choix.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Combattant d'arène, Couronne de Combattant d'arène
- Entraînement rigoureux (augment Combattant d'arène)
- Esprit d'équipe
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Chefs cuisiniers
- Abondance de glaives
- Abondance de ceintures
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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