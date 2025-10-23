TFT : Comment jouer la composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry Jayce et Darius du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry sur TFT ?
La composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry du set 15 de TFT
repose sur une front lane composée de 6 Colosses ainsi que sur les dégâts de deux unités légendaires, Zyra et Twisted Fate. Elle peut vous conduire vers la victoire, mais sa mise en place peut se révéler délicate, étant donné qu'elle nécessite de placer 4 légendaires.
Pour jouer la composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry,
mieux vaut commencer en plaçant tout de suite des Colosses, en l'occurrence Aatrox et Dr. Mundo, accompagnés de Gnar et Jhin, puis en ajoutant Vi et Naafiri au niveau 6. Votre objectif sera d'être suffisamment stable pour pouvoir accéder aux niveaux supérieurs avec une économie prospère, et ce, le plus rapidement possible. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à repasser par une phase de stabilisation au niveau 8, et d'aller au niveau 9 après. Vous ajouterez alors Twisted Fate, Braum, Zyra, et Lee Sin (Colosse) pendant la transition, ainsi que Sett, votre tank principal.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Twisted Fate : Clone des ombres, Rage croissante, Piège nocif
- Zyra : Mage, Mana-mania, Fleur bonus
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Twisted Fate
Zyra
- Lame enragée de Guinsoo
- Buff rouge
- Tueur de géants
- Dernier souffle
- Pistolame Hextech
- Morellonomicon
Sett
- Bâton du vide
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Casque adaptatif
- Coiffe de Rabadon
- Armure de Warmog
- Linceul de la congruence
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry ?
Comme toute composition axée sur des unités légendaires, jouer Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry
ne se décide pas tout de suite, et vous devrez d'abord analyser les circonstances de la partie pour savoir si cette direction est la bonne. Certains indices pourraient vous mettre sur la voie, par exemple une optimisation axée sur l'économie ou Colosse, ou une rencontre favorable à la génération d'or.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Twisted Fate ou Zyra, vous risquez de peiner à les trouver.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Colosse avec Twisted Fate et Zyra carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Colosse, Diadème de Colosse, Couronne de Colosse
- Jusqu'au dernier (augment Colosse)
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
- Spécialiste des fins de partie
- Quête dorée
- Spéculation
- Toujours plus vite
- Patience
- Tout doit disparaître
- Butin aléatoire
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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