TFT : Comment jouer la composition Colosse avec Samira carry ? (Set 15)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 octobre 2025 à 16h03
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Colosse avec Samira carry sur le set 15 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Colosse avec Samira carry ? (Set 15)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Colosse avec Samira carry du set K.O Coliseum de TFT.

Comment jouer la composition Colosse avec Samira carry sur TFT ?

La composition Colosse avec Samira carry du set 15 de TFT repose sur une front lane composée de 6 Colosses ainsi que sur les dégâts de Samira. Elle peut vous conduire vers la victoire, mais sa mise en place peut se révéler délicate si vous ne parvenez pas à trouver et à améliorer Samira puis Lee Sin.

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Pour jouer la composition Colosse avec Samira carry, il peut être intéressant de commencer autour des Combattants spirituels, avec Naafiri, Xin Zhao, Kalista et Lux, puis d'ajouter Swain et Aatrox au niveau 6. L'objectif est d'être suffisamment fort pour pouvoir avancer sereinement, sans perdre trop de points de vie et avec une économie prospère, vers les niveaux supérieurs. Pensez à conserver un exemplaire de Naafiri, Dr. Mundo et Udyr sur votre banc, puis accédez au niveau 8 pour trouver et améliorer Samira et Sett, mais aussi Volibear. Vous effectuerez une transition progressive, et ajouterez un Lee Sin Colosse dès que possible. Il jouera le rôle de carry secondaire. Gwen viendra parfaire votre composition au niveau 9.

Quels Powers Ups privilégier ?

  • Lee Sin : Finaliste, Échauffement, Inébranlable
  • Samira : Finaliste, Massacreur, Sur le fil

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Samira
  • Lame d'infini
  • Dernier souffle
  • Lance de Shojin
  • Main de la justice
  • Lame funeste
  • Pistolame Hextech
Lee Sin
  • Main de la justice
  • Soif-de-Sang
  • Mercure
  • Lame d'infini
  • Tueur de géants
  • Gage de Sterak
Sett
  • Armure de Warmog
  • Cape solaire
  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quand jouer la composition Colosse avec Samira carry ?

Comme toute composition axée sur des unités légendaires, jouer Colosse avec Samira carry ne se décide pas tout de suite, et vous devrez d'abord analyser les circonstances de la partie pour savoir si cette direction est la bonne. Certains indices pourraient vous mettre sur la voie, par exemple une optimisation axée sur l'économie, ou plusieurs composants AD.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Samira ou Lee Sin, vous risquez de peiner à les trouver.
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse avec Samira carry sur le set 15 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Colosse avec Samira carry du set 15 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Blason de Colosse, Diadème de Colosse, Couronne de Colosse
  • Jusqu'au dernier (augment Colosse)
  • Volonté de la lance
  • Abondance de glaives
  • Trésors enfouis
  • Ascension sociale
  • Niveau supérieur !
  • Quête dorée
  • Toujours plus vite
  • Patience
  • Tout doit disparaître
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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