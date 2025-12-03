TFT : Comment jouer la composition classique du Néant avec le Baron Nashor ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique du Néant avec le Baron Nashor sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique du Néant avec le Baron Nashor du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition classique du Néant avec le Baron Nashor sur TFT ?
La composition classique du Néant avec le Baron Nashor du set 16 de TFT
est assez complexe à mettre en place, car elle vous oblige à accéder au niveau 10. En effet, ce n'est qu'à cette condition qu'il devient possible de poser le Baron Nashor, ce qui implique une gestion optimale de ses ressources et du tempo de la partie.
Pour jouer la composition classique du Néant avec le Baron Nashor,
vous devez naturellement démarrer sans tarder avec cette synergie, dans l'optique de déverrouiller le plus vite possible le Héraut de la Faille. Utilisez Kog'Maw et Cho'Gath, en ajoutant un Blitzcrank et une Caitlyn. Ajoutez Rek'Sai et Malzahar au niveau 6, en ajustant les personnages complémentaires : par exemple un Ekko pour Perturbateur à la place de Caitlyn lorsque Malzahar portera les objets qui seront accordés à Kai'Sa. Notez que cette dernière se joue aussi bien AP que AD, ce qui influence la nature de sa compétence.
Votre objectif sera d'atteindre le plus vite possible avec des finances au beau fixe le niveau 8 pour vous stabiliser avec 6 unités Néant, en trouvant Bel'Veth et en débloquant Kai'Sa. Bel'Veth peut aussi jouer le rôle de carry, avec Aatrox à ses côtés. Inclure un Bagarreur est également une bonne idée (Wukong). Faites ensuite route vers le niveau 10 pour placer tous les champions Néant, et récupérer ainsi le légendaire Baron Nashor.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Kai'Sa (AP ou AD, à définir selon les composants à votre disposition)
Baron Nashor
- AD → Lance de Shojin, Lame d'infini, Fureur du kraken, Dernier souffle, Tueur de géants
- AP → Lame enragée de Guinsoo, Bâton de l'archange, Tueur de géants, Gantelet précieux
Héraut de la Faille
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
- Manteau de la nuit
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition classique du Néant avec le Baron Nashor ?
Jouer la composition classique du Néant avec le Baron Nashor
ne se décide pas au hasard, et quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait de recevoir naturellement plusieurs unités de ce trait. Néanmoins, le plus important est de bénéficier d'une optimisation axée sur l'économie ou accordant des gains d'expérience plus significatifs qu'à l'ordinaire. Il est impératif d'accéder au niveau 10
, et cela est très compliqué puisqu'il vous faudra rester en vie jusque là.
Nous vous conseillons en outre d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique du Néant avec le Baron Nashor sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition classique du Néant avec le Baron Nashor
du set 16
de TFT
sont celles qui vous aideront à atteindre le niveau 10, ou qui boosteront la puissance de vos unités.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Évoluer et vaincre (augment Néant)
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Ascension sociale
- Stratégie d'investissement
- Investissement sur le futur
- Sauter une classe
- Reliques de la lumière
- Croissance explosive
- Puissance 4
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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