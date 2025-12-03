TFT : Comment jouer la composition classique des Îles obscures ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique des Îles obscures sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique des Îles obscures du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition classique des Îles obscures sur TFT ?
La composition classique des Îles obscures du set 16 de TFT
suit une direction claire, mais sa mise en place n'est pas aisée car elle nécessite d'atteindre les niveaux supérieurs avec des finances au beau fixe. En effet, elle repose principalement sur des unités épiques et légendaires, qu'il vous faudra améliorer pour pouvoir prétendre à la victoire.
Pour jouer la composition classique des Îles obscures,
il est nécessaire de démarrer tout de suite avec un Viego 2 étoiles pour débloquer Yorick. Placez alors Viego, Xin Zhao, Ashe et Viego, et ajoutez Gwen au niveau 6. Vi pourra se joindre à votre équipe, tout comme Loris au lieu de Xin pour Piltover. N'hésitez pas à remplacer votre Ashe par Draven.
Une fois stable, vous pourrez avancer vers le niveau 8, en ajoutant Kalista puis Thresh. Ne vous attardez pas à ce niveau, et faites en sorte d'accéder au niveau 9. C'est à ce moment que vous pourrez acheter et améliorer Kindred, Ornn, Azir et Fiddlesticks. Notez que Thresh n'est pas un véritable tank : il peut jouer le rôle de carry secondaire, en particulier si vous lui attribuez des pièces offensives.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Kalista
Thresh
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Lance de Shojin
- Dernier souffle
- Lame d'infini
Ornn
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Étincelle ionique
- Coiffe de Rabadon
- Soif-de-Sang
- Morellonomicon
- Bâton du vide
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition classique des Îles obscures ?
Jouer la composition classique des Îles obscures
se décide immédiatement, car la collecte d'âmes est un aspect décisif de ce trait, qui vous contraint à démarrer avec lui sans tarder. Ainsi, en recevant un Viego 2 étoiles et des composants utiles à l'équipement de vos carrys, vous pourriez considérer cette option. De plus, une optimisation d'économie devrait également vous encourager à emprunter ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique des Îles obscures sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition classique des Îles obscures
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Ascension sociale
- Justice critique
- Trésors enfouis
- XP en promotion
- Niveau supérieur !
- Cleptomanie
- Placébo
- Super sac de butin
- Composants funéraires
- Tueur impitoyable
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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