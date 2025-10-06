TFT : Comment jouer la composition Cellules suprêmes avec Akali carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Cellules suprêmes avec Akali carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Cellules suprêmes avec Akali carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Cellules suprêmes avec Akali carry sur TFT ?
Pour être réussie, la composition Cellules suprêmes avec Akali carry du set 15 de TFT
nécessite d'atteindre les niveaux supérieurs afin d'y trouver rapidement des carrys épiques et légendaires. Sa mise en place peut donc se révéler complexe, surtout si vous êtes contesté, d'autant que pour parfaire cette équipe, il est préférable d'avoir obtenu un emblème de Cellules suprêmes.
Pour jouer la composition Cellules suprêmes avec Akali carry,
nous vous recommandons de démarrer autour de Méga-Mécha, avec Lucian en tant que porteur d'objet, avec Gangplank, Aatrox et Kennen. Ajoutez Darius puis Udyr, et stabilisez-vous pour pouvoir avancer vers le niveau 8 sereinement. Udyr et Gangplank laisseront leur place à Senna et Ryze pendant la transition, et vous poserez aussi Jarvan, K'Santé et Akali, cette dernière remplaçant Lucian. Il ne vous restera qu'à améliorer vos unités, puis d'inclure une unité légendaire à définir selon le contexte si vous atteignez le niveau 9.
Quels Powers Ups privilégier ?
- K'Santé : Résistant, Métamorphose, Inarrêtable
- Akali : Voile rouge, Sombre amulette, Finaliste
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
K'Santé
Akali
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Vœu du protecteur
Ryze
- Dent de Nashor
- Mercure
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Manteau de la nuit
- Blason de Cellules suprêmes
- Bâton du vide
- Morellonomicon
- Casque adaptatif
- Fléau vengeur
- Bâton de l'archange
Quand jouer la composition Cellules suprêmes avec Akali carry ?
Comme toute composition basée sur des unités épiques ou légendaires, jouer Cellules suprêmes avec Akali carry
ne se décide normalement pas tout de suite, à moins que des signaux vous indiquent que cette direction est la bonne. Vous pourriez par exemple recevoir des optimisations axées sur Cellules suprêmes, un emblème, ou encore un augment d'économie. De plus, obtenir des composants utiles à l'équipement d'Akali devrait vous conforter dans cette voie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Akali, K'Santé ou Ryze
, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Cellules suprêmes avec Akali carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Cellules suprêmes avec Akali carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Cellules suprêmes, Couronne de Cellules suprêmes, Diadème de Cellules suprêmes
- La loi du plus fort (augment Cellules suprêmes)
- Buffet de composants
- Tisseur de sorts vampirique
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Bronze pour la vie
- Objets de Pandore
- Stratégie d'investissement
- Ascension sociale
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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