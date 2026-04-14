TFT : Comment jouer la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal ? (Set 17)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 avril 2026 à 15h00
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal sur le set 17 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal ? (Set 17)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal du set 17 de TFT.

Comment jouer la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal sur TFT ?

La composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal du set 17 de TFT consiste à jouer les 4 Brise-temps, épaulés par une front lane constituée de Bagarreurs. 

compo-riven-ezreal
Pour jouer la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal, vous devriez commencer avec Pantheon, Cho'Gath, Ezreal ainsi que Milio ou Lissandra, et ne pas investir d'or dans de l'expérience. En effet, vous devrez slow roll deux unités de palier 1, Ezreal et Cho'Gath. Au niveau 6, ajoutez Gragas et Maokai, et si vos finances le permettent et que vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Panthéon, passez-le à 3 étoiles. Une fois votre équipe stable, avancez vers les niveaux supérieurs pour remplacer Gragas par Tahm Kench (dès que possible, pour recevoir un maximum de cadeaux), et ajoutez Riven, votre second carry. Xayah et Jhin viendront parfaire votre composition.

→ Notez que Riven peut également être jouée AP. À vous de définir quel sera le meilleur build pour elle selon les exigences de la méta, ou les circonstances de la partie. Par ailleurs, Pantheon peut aussi bien jouer le rôle de tank principal, mais nous avons ici préféré Cho'Gath, qui gagne des PV supplémentaires définitifs au fur et à mesure des combats.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Ezreal
  • Lance de Shojin
  • Lame d'infini
  • Lame funeste
  • Fléau vengeur
  • Dernier souffle
  • Pistolame Hextech
Riven
  • Soif-de-Sang
  • Détermination du titan
  • Gage de Sterak
  • Manteau de la nuit
  • Mercure
  • Tueur de géants
Cho'Gath (ou Panthéon)
  • Cape solaire
  • Linceul de la congruence
  • Visage spirituel
  • Armure de Warmog
  • Cœur intrépide
  • Armure roncière 
  • Griffe de dragon

Quand jouer la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal ?

Jouer la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation axée sur le reroll, ou que vous récupérez naturellement des exemplaires des champions à passer à 3 étoiles. Des composants utiles à l'équipement de vos carrys devraient aussi vous inciter à suivre ce chemin, tout comme la rencontre avec le dieu Varus.

compo-brise-temps-bagarreur-ez-riven
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Brise-temps/Bagarreur avec Riven et Ezreal du set 17 de TFT sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des finances ou de la puissance.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Expédition
  • Transfert
  • Ticket prismatique
  • Pile ou face
  • Achat 3 étoiles
  • Ami sur mesure
  • Butin varié
  • Relances étoilées
  • Vous vous sentez en veine ?
  • Abondance de glaives
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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