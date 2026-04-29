TFT : Comment jouer la composition Briar et Bel'Veth reroll ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Briar et Bel'Veth reroll sur le set 17 de TFT.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Briar et Bel'Veth reroll du set 17 de TFT.



Comment jouer la composition Briar et Bel'Veth reroll sur TFT ?

La composition Briar et Bel'Veth reroll du set 17 de TFT repose sur des unités de palier 1 et 2, et n'est donc pas particulièrement difficile à mettre en place. Néanmoins, elle exige de disposer de en quantité de composants adaptés à vos carrys.





Pour jouer la composition Briar et Bel'Veth reroll, vous devriez démarrer avec Rek'Sai, Briar, Akali et Bel'Veth, sans investir d'or dans de l'expérience. En effet, plus vous resterez longtemps aux niveaux 4 et 5, plus il sera facile de trouver vos personnages à passer à 3 étoiles. Au niveau 5, votre objectif sera de slow roll Bel'Veth, Rek'Sai et bien sûr, Briar. Une fois vos champions trouvés, avancez pour vous renforcer, avec notamment Rhaast, Kai'Sa, Tahm Kench et Kindred. Si vous disposez d'objets supplémentaires, n'hésitez pas à en attribuer à cette dernière.



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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Bel'Veth

Mercure

Fureur du kraken

Tueur de géants

Manteau de la nuit

Lame funeste

Lame enragée de Guinsoo

Briar

Gage de Sterak

Soif-de-Sang

Détermination du titan

Mercure

Manteau de la nuit

Rek'Sai

Visage spirituel

Cœur intrépide

Cape solaire

Linceul de la congruence

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Briar et Bel'Veth reroll ?

Jouer la composition Briar et Bel'Veth reroll incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme le fait de recevoir en abondance des composants adaptés aux équipements de vos carrys.





Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.



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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Briar et Bel'Veth reroll sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Briar et Bel'Veth reroll du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Besace héroïque

Pile ou face

Vitalité vampirique

Ticket prismatique

Relances étoilées

Objets de Pandore

Palier 1

Super sac de butin

Petits mais costauds

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.