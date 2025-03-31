TFT : Comment jouer la composition Bourreau avec Shaco carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bourreau avec Shaco carry (Slayer) sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bourreau avec Shaco carry (Slayer) du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Bourreau avec Shaco carry sur TFT ?
La composition Bourreau avec Shaco carry du set 14 de TFT
repose sur la puissance de 6 Bourreaux et de Shaco 3 étoiles, qui portera le chapeau de la Pègre. Elle peut vous mener vers une victoire si elle est réussie, à condition d'atteindre les niveaux supérieurs pour vous renforcer de carrys secondaires.
Pour jouer la composition Bourreau avec Shaco carry,
il est préférable de commencer tout de suite la partie en jouant autour des synergies Pègre et Bourreau, c'est-à-dire avec Shaco, Darius, Twisted Fate et Dr. Mundo (qui apporté également Bagarreur). Notez qu'il n'est pas conseillé d'investir de l'or dans de l'expérience pour passer niveau 4, car vous avez tout intérêt à générer une belle économie pour pouvoir slow roll Dr. Mundo et Shaco au niveau 5, juste après le PvE de la phase 2.
Lorsque vous aurez acquis ces deux unités 3 étoiles, allez au niveau 6 afin d'ajouter Senna et Vayne à votre composition. Il ne vous restera qu'à avancer sans pour autant vous ruiner vers le niveau 8 et d'acheter Miss Fortune et Zed deux étoiles. Twisted Fate aura laissé sa place à Braum, qui peut être reroll si vos finances le permettent. Néanmoins, il est plus important d'accèder au niveau 9 pour disposer de 3 membres de la Pègre, 6 Bourreaux, 2 Bagarreurs et du bonus de 2 Divinecorp.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Shaco/Zed
Braum
- Manteau de la nuit
- Soif-de-sang
- Main de la justice
- Lame d'infini
Miss Fortune
- Linceul de la congruence (dans ce cas, pas de Dernier souffle sur Miss Fortune)
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
- Lance de Shojin
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Dernier souffle (si pas de Linceul sur Braum)
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Dr. Mundo pourrait récupérer des pièces destinées à tanker.
Quand jouer la composition Bourreau avec Shaco carry ?
Comme toute composition reroll d'unités de palier 1, jouer Bourreau avec Shaco carry
se décide dès les premières manches de la partie, et vous devriez vous engager dans cette voie si vous percevez des signaux positifs. Vous pourriez par exemple recevoir naturellement plusieurs exemplaires de Shaco et de Dr. Mundo, ce qui vous permettrait de les roll au niveau 5 sans courir de trop grands risques. De plus, obtenir des épées et des gants devrait également vous conforter dans l'idée que ce choix est le bon.
Notez qu'être contesté risque de vous mettre des bâtons dans les roues, alors considérez l'idée de passer votre chemin si une autre porte de sortie s'offre à vous.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bourreau avec Shaco carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bourreau avec Shaco carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place au niveau du reroll ou de l'acquisition des objets adéquats.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Bourreau, Diadème de Bourreau, Couronne de Bourreau
- Sous le couvert de la nuit
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Étoile supérieure
- Bourreaux polyvalents (augment Bourreau)
- Mannequin arme (augment Pègre)
- Pluie d'or
- Ticket prismatique
- Forgeron ambulant
- Connivence
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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