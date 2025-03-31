TFT : Comment jouer la composition BoumBot/Exécuteur ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition BoumBot/Exécuteur sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition BoumBot/Exécuteur du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition BoumBot/Exécuteur sur TFT ?
La composition BoumBot/Exécuteur du set 14 de TFT
est assez difficile à mettre en place puisqu'elle repose sur des unités épiques et légendaires, Urgot, Vex et Cho'Gath
, mais si vous y parvenez, elle peut vous mener vers une victoire.
Pour jouer la composition BoumBot/Exécuteur,
il est impératif de trouver des unités qui sauront porter l'équipement qui sera attribué plus tard à Cho'Gath, Urgot et Vex. Nous vous recommandons alors de débuter avec Kog'Maw et Rhaast, qui seront accompagnés de Skarner et Kindred. Au niveau 6, n'hésitez pas à vous servir de Veigar (avec Poppy) si vous n'avez encore que des pièces destinées à Vex en votre possession. La meilleure chose à faire sera de vous stabiliser de façon à pouvoir avancer sereinement vers les niveaux supérieurs.
Au 8, faites l'acquisition de Vex et Cho'Gath 2 étoiles, et si possible Urgot. Néanmoins, servez-vous de Rengar qui remplacera Kog'Maw dans le cas où Urgot ne se montre pas dans la boutique. Pensez à inclure Fiddlesticks et Gragas au cours de votre transition, et faites route vers le niveau 9 lorsque vous serez stable. Il ne vous restera qu'à passer Urgot 2 étoiles et à finaliser votre composition comme indiqué sur l'image ci-dessus.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Urgot
Cho'Gath
- Lame enragée de Guinsoo
- Brise-garde
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Dernier souffle
Vex
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
- Rédemption
- Linceul de la congruence
- Buff bleu
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Lance de Shojin
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Gragas qui pourrait recevoir des pièces destinées à tanker.
Quand jouer la composition BoumBot/Exécuteur ?
Jouer BoumBot/Exécuteur
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous indiquer de suivre cette voie. Dans un premier temps, recevoir naturellement des unités BoumBot ou Exécuteur devrait vous inciter à emprunter cette direction, tout comme le fait de récupérer des composants utiles à Urgot et Vex, ou de bénéficier d'optimisations axées sur ces synergies.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs : si vous êtes plusieurs à chercher Vex et Urgot, vous risquez de ne jamais les trouver et de subir des défaites.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition BoumBot/Exécuteur sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition BoumBot/Exécuteur
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de BoumBot, Diadème de BoumBot, Couronne de BoumBot
- Blason d'Exécuteur, Diadème d'Exécuteur, Couronne d'Exécuteur
- Banc de Pandore
- Mentor
- Première ligne
- Corrosion
- Par-delà la tombe
- Frères d'armes
- Investissement
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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