TFT : Comment jouer la composition Bœuf doré ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bœuf doré (Golden Ox) sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bœuf doré (Golden Ox) du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Bœuf doré sur TFT ?
La composition Bœuf doré du set 14 de TFT
est assez difficile à mettre en place puisqu'elle repose sur des unités épiques et légendaires, mais le jeu en vaut souvent la chandelle puisqu'elle peut vous accorder une victoire éclatante.
Pour jouer la composition Bœuf doré,
il est recommandé de démarrer la partie en évoluant autour de cette synergie pour faciliter une future transition. Ainsi, vous pourriez faire appel à Graves et Alistar, qui seront accompagnés de Dr. Mundo et Vayne. Ils pourront d'ailleurs porter les pièces qui iront plus tard sur Aphelios et Leona. Au niveau 6, ajoutez des Bagarreurs (Darius et Mordekaiser) pour être stable et pouvoir avancer sereinement vers les niveaux supérieurs. Ce n'est qu'au niveau 8 qu'il faudra relancer des actualisations de la boutique jusqu'à récupérer Annie, Xayah, Aphelios, Leona et idéalement, un Viego.
La principale difficulté de la composition réside dans le fait qu'il est indispensable d'accèder au niveau 8 avec une économie prospère, et d'être chanceux pendant les rolls. Aller au niveau 9 sera obligatoire, pour vous renforcer d'un Garen et trouver Viego 2 étoiles. Notez que si vous avez récupéré un emblème Bœuf doré, vous avez tout intérêt à jouer les 6.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Annie
Viego
- Buff bleu
- Coiffe de Rabadon
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
Aphelios
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Manteau de la nuit
Leona
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Couronne de la reine
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages tels que Xayah ou Garen.
Quand jouer la composition Bœuf doré ?
Jouer Bœuf doré
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous indiquer de suivre cette voie. Tout d'abord, avoir reçu des optimisations axée sur cette synergie ou l'économie devrait vous encourager à vous orienter vers cette composition, très orientée late game. Le fait d'obtenir tôt un Viego, une Annie ou un Aphelios pourrait aussi indiquer que ce chemin est le bon, tout comme le fait d'avoir reçu beaucoup d'objets.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques ou légendaires. Être contesté sur Aphelios, Annie, Leona et pire encore, Viego,
risque de ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bœuf doré sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bœuf doré
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Bœuf doré, Diadème de Bœuf doré, Couronne de Bœuf doré
- Toison d'or (augment Bœuf doré)
- Soutien post-mortem
- Buffet de composants
- Vente privée
- Corrosion
- Pluie d'or
- Banc de Pandore
- Essence des Luminécailles
- Canon de verre
- Investissement
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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