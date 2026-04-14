TFT : Comment jouer la composition Berger avec Leblanc et Sona carry ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Berger avec Leblanc et Sona carry sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Berger avec Leblanc et Sona carry du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Berger avec Leblanc et Sona carry sur TFT ?
La composition Berger avec Leblanc et Sona carry du set 17 de TFT
consiste à jouer la verticale Berger, et donc de disposer d'un emblème dans le meilleur des cas. Cette équipe repose surtout sur des unités épiques et légendaires, c'est pourquoi vous devrez tout mettre en œuvre pour atteindre dans de bonnes conditions les niveaux supérieurs pour espérer la réussir.
Pour jouer la composition Berger avec Leblanc et Sona carry,
vous devriez commencer avec Leona, Lissandra, Teemo et Marguereep, en ajoutant Illaoi et LeBlanc au niveau 6. Vous pourriez aussi vous servir de Aurora, Jinx et Diana à partir du niveau 7, en remplaçant Teemo et Lissandra (sans pour autant les vendre). Une fois stable, votre but sera d'avancer rapidement vers le niveau 8 avec de belles économies, et commencer votre transition. LeBlanc devra être récupérée et améliorée, tout comme le Méga-Mecha, votre tank principal. Il ne vous restera qu'à passer niveau 9 pour inclure Sona et Morgana.
→ Sans emblème de Berger, jouez les 5, en retirant Teemo ou Lissandra, et en incluant un Psionique ou un légendaire puissant.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
LeBlanc
Sona
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Bâton du vide
- Fléau vengeur
Le Méga-Mecha
- Morellonomicon
- Bâton du vide
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Buff bleu
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Cœur intrépide
- Visage spirituel
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Berger avec Leblanc et Sona carry ?
Jouer la composition Berger avec Leblanc et Sona carry
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie. Un emblème devrait aussi vous inciter à emprunter ce chemin, tout comme des composants utiles à l'équipement de vos carrys, ou même un exemplaire de LeBlanc reçu assez tôt.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Berger avec Leblanc et Sona carry sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Berger avec Leblanc et Sona carry
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des finances ou de la puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Expédition
- Charge cognitive
- Pile ou face
- Transfert
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Crescendo aléatoire
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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