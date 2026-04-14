TFT : Comment jouer la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien sur TFT ?
La composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien du set 17 de TFT
repose sur des unités de palier 1 et 2, et n'est donc pas particulièrement difficile à mettre en place. Néanmoins, elle exige de disposer de en quantité de composants adaptés à vos carrys.
Pour jouer la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien,
vous devriez démarrer avec Aatrox, Briar, Akali et Bel'Veth, sans investir d'or dans de l'expérience. En effet, plus vous resterez longtemps aux niveaux 4 et 5, plus il sera facile de trouver vos personnages à passer à 3 étoiles. Au niveau 5, votre objectif sera de slow roll Bel'Veth, Rek'Sai, Akali Briar, Aatrox et Caitlyn. Les unités de palier 2 peuvent se trouver un peu plus tard, au niveau 6. Une fois vos champions trouvés, avancez pour vous renforcer grâce à Maokai et Kindred. Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez un Bastion, par exemple Shen, ou un légendaire puissant.
→ L'identité des carrys secondaires peut varier selon la méta et les circonstances de la partie. N'oubliez pas non plus que Aatrox applique de la scission.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Bel'Veth
Akali
- Mercure
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Lame funeste
- Lame enragée de Guinsoo
Kindred
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Fléau vengeur
- Soif-de-Sang
- Mercure
Aatrox
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Buff rouge
- Lame funeste
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Griffe de dragon
- Armure roncière
Quand jouer la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien ?
Jouer la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien
incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme le fait de recevoir en abondance des composants adaptés aux équipements de vos carrys.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bel'Veth reroll avec N.O.V.A et Primordien
du set 17
de TFT
sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Besace héroïque
- Mon arc est vôtre
- Vous vous sentez en veine ?
- Pile ou face
- Vitalité vampirique
- Ticket prismatique
- Relances étoilées
- Objets de Pandore
- La Tour
- Câlin collectif
- Arcs à gogo
- Palier 1
- Super sac de butin
- Petits mais costauds
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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