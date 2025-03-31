TFT : Comment jouer la composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry sur TFT ?
La composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry du set 14 de TFT
est orientée vers le late game, c'est pourquoi votre objectif sera d'atteindre le niveau 8 aussi vite que possible sans ne sacrifier trop de points de vie ou d'or. Si vous y parvenez, vous disposerez d'une front lane à toute épreuve en mesure de laisser assez de temps à Zeri pour éliminer vos adversaires.
Pour jouer la composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry,
il est préférable de commencer tout de suite à jouer autour de Bastion dans l'optique d'éviter une transition tumultueuse. Pour ce faire, servez-vous de Jax et Shyvana, ainsi que de Kog'Maw et Twisted Fate pour Ultrarapide. Ajoutez Poppy et Illaoi, puis avancez vers le niveau 8 tout en garantissant une certaine stabilité (parfois, mieux vaut lâcher quelques rolls pour éviter de subir des défaites trop cuisantes).
Lorsque vous aurez atteint le niveau 8, Galio devrait déjà avoir rejoint vos rangs, et idéalement, vous remplacerez Poppy par Renekton (qui apportera d'ailleurs un bonus Divinecorp). Ne quittez pas ce niveau sans avoir acquis Zeri et Sejuani deux étoiles. Si votre économie le permet et que vos actualisations le permettent, vous pourriez aussi reroll Draven et Galio 3 étoiles. Dans ce cas, accordez-leur quelques objets. Enfin, dans l'hypothèse où le niveau 9 est envisageable, allez-y pour inclure un Garen ou un Zac.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Zeri
Sejuani/Galio
- Lame enragée de Guinsoo (x2)
- Pistolame Hextech
- Main de la justice
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Lithoplastron de gargouille
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
- Cœur intrépide
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Renekton ou Draven si ce dernier a été reroll.
Quand jouer la composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry ?
Jouer Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous indiquer de suivre cette voie. Dans un premier temps, recevoir naturellement des unités Bastion ou Ultrarapide devrait vous inciter à emprunter cette direction, tout comme le fait de récupérer des composants utiles à un carry comme Zeri.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs : si vous êtes plusieurs à chercher Zeri, vous risquez de ne jamais la trouver et de subir des défaites. Évitez alors de composer autour d'elle si vous êtes contesté.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bastion/Ultrarapide avec Zeri carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Bastion, Diadème de Bastion, Couronne de Bastion
- Transistor (augment Bastion)
- Ultra Ultrarapide (augment Ultrarapide)
- Banc de Pandore
- Enragement
- Canon de verre
- Frères d'armes
- Corrosion
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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