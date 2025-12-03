TFT : Comment jouer la composition Bagarreur reroll avec Bard carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bagarreur reroll avec Bard carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bagarreur reroll avec Bard carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Bagarreur reroll avec Bard carry sur TFT ?
La composition Bagarreur reroll avec Bard carry du set 16 de TFT
est relativement facile à mettre en place, puisqu'elle nécessite de reroll des unités de palier 1 et 2. Néanmoins, vous devrez parvenir au late game pour bénéficier de 6 Bagarreurs et pouvoir prétendre à la victoire, c'est pourquoi une bonne gestion du tempo de la partie est nécessaire.
Pour jouer la composition Bagarreur reroll avec Bard carry,
vous devez d'abord débloquer Bard en effectuant 4 actualisations de la boutique avant le premier carrousel. Nous vous recommandons de ne pas investir dans de l'expérience, de façon à maximiser vos chances de récupérer un maximum d'Illaoi et de Shen. Au niveau 5, vous devrez slow roll Illaoi, Shen, Sion et Bard 3 étoiles, en ajoutant si possible un Dr. Mundo ou un Kobuko.
Une fois vos carrys en poche, avancez pour poser 6 Bagarreurs grâce à Wukong. Lissandra et Braum viendront vous renforcer et apporteront Freljord, et il ne vous restera qu'à remplacer Dr. Mundo par Volibear en même temps.
→ Il existe une autre version de la composition Bagarreur/Bard, consistant à reroll aussi Aphelios (et donc à l'équiper).
Dans ce cas, vous vous passerez des Freljord, et n'aurez qu'à parvenir au niveau 8 pour finaliser votre équipe. À vous de juger de la meilleure option selon les circonstances de la partie (objets reçus, possibilité d'aller ou non au niveau 9, qualité des shops). Consultez le guide de la composition Aphelios/Bard ici
.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Bard
Sion/Shen
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Buff bleu
Volibear
- Visage spirituel
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
- Étincelle ionique
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
Quand jouer la composition Bagarreur reroll avec Bard carry ?
Jouer Bagarreur reroll avec Bard carry
se décide tout de suite, étant donné qu'il faut intentionnellement actualiser la boutique avant le premier carrousel pour déverrouiller Bard. Cette sortie peut être une bonne option si vous avez reçu naturellement des exemplaires de Bagarreur, ou bien des composants nécessaires à l'équipement de Bard.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose. Avant de dépenser de l'or en relance, vérifiez donc d'abord que personne ne vous imite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bagarreur reroll avec Bard carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bagarreur reroll avec Bard carry
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bagarreurs baraqués (augment Bagarreur)
- Ticket prismatique
- Secteur commercial
- Boucles supplémentaires
- Axiome d'air
- Bâton angélique
- Éveil de l'âme
- Relances régulières (en premier augment)
- Relances imposantes (idem)
- Esprit de la rédemption
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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