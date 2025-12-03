TFT : Comment jouer la composition Bagarreur avec Yunara carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bagarreur avec Yunara carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bagarreur avec Yunara carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Bagarreur avec Yunara carry sur TFT ?
La composition Bagarreur avec Yunara carry du set 16 de TFT
suit une direction claire, mais exige d'atteindre rapidement et avec une économie prospère les niveaux supérieurs. En effet, elle est constituée de carrys épiques et légendaires, ce qui implique une bonne gestion de l'early game
. Yunara n'est pas le seul élément important, puisque Zilean et Volibear viendront apporter des dégâts supplémentaires indispensables à votre réussite.
Pour jouer la composition Bagarreur avec Yunara carry,
vous devriez démarrer en jouant autour de Bagarreur, avec Illaoi et Shen, et trouver un porteur des objets de Yunara, par exemple Jhin, accompagné d'une Tristana. Ajoutez ensuite Sion et Dr. Mundo, puis avancez le plus vite possible vers le niveau 8.
Votre objectif sera d'y acheter Yunara, Wukong, Kobuko (si ce n'est déjà fait), et de bénéficier de 6 Bagarreurs. Volibear devrait se débloquer naturellement, si bien qu'il ne vous restera qu'à inclure un Assaillant, idéalement Kindred. Au niveau 9, Zilean viendra parfaire votre composition, d'autant qu'il bénéficiera de Incantateur en raison de la présence de Kobuko.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Yunara
Zilean
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Fureur du kraken
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Pistolame Hextech
Wukong
- Morellonomicon ou Buff rouge
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
- Coiffe de Rabadon
- Casque adaptatif
Volibear
- Visage spirituel
- Linceul de la congruence
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Lame d'infini
- Gage de Sterak
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
Quand jouer la composition Bagarreur avec Yunara carry ?
Jouer Bagarreur avec Yunara carry
peut être une bonne idée si vous avez reçu naturellement des exemplaires de Bagarreurs, ou une Yunara à bas niveau. Des composants AD incarnent aussi un indice pertinent, tout comme une optimisation d'économie ou axée sur les Bagarreurs.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bagarreur avec Yunara carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bagarreur avec Yunara carry
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou qui vous aideront à atteindre les niveaux supérieurs plus vite qu'à l'ordinaire.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bagarreurs baraqués (augment Bagarreur)
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Tueur impitoyable
- Pluie d'argent
- Investissement sur le futur
- Ascension sociale
- Trésors enfouis
- Tenir le front
- Cleptomanie
- Stratégie d'investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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