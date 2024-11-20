TFT : Comment jouer la composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn (Bruiser) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn (Bruiser) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn sur TFT ?
La composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn du set 13 de TFT
n'est pas la plus simple à mettre en place puisqu'elle repose sur des carrys épiques et légendaires. Toutefois, il est possible de suivre une direction claire dès le début de partie, et de remporter la victoire en étant chanceux au cours des actualisations de la boutique. Vous devriez disposer d'une front lane à toute épreuve, laissant le champ libre à Caitlyn d'anéantir les lignes ennemies.
Pour jouer la composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn,
il est recommandé d'évoluer tout de suite autour de Bagarreur, et de se servir de Maddie dans de l'attente de Caitlyn, étant donné que toutes deux présentent les mêmes traits. De plus, composer ainsi vous permettra de faciliter votre future transition. Utilisez Sett, Trundle, Nunu, Renni et Steb, puis ajoutez Gangplank au niveau 7. Il vous faudra ensuite aller rapidement au niveau 8 pour trouver et améliorer Elise, votre sixième Bagarreur, qui proposera des dégâts appréciables.
Enfin, faites route vers le niveau 9 si vous n'avez toujours pas fait l'acquisition de Caitlyn, et inclure un second Sniper comme Twitch dans l'optique de la buffer. Il pourra d'ailleurs recevoir quelques objets supplémentaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Elise
Caitlyn
- Main de la justice
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Étincelle ionique
Nunu & Willump
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Lame funeste
- Rédemption
- Linceul de la congruence
- Étincelle ionique
- Casque adaptatif
- Vœu du protecteur
Dans le cadre de cette composition, vous bénéficierez de deux Ferrailleurs, ce qui signifie que vous pourrez obtenir un objet complet si vous disposez d'un composant en trop. N'oubliez donc pas de le placer sur un champion approprié, par exemple Gangplank.
Quand jouer la composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn ?
Jouer Bagarreur avec Elise et Caitlyn
est une décision qui ne peut-être prise que si vous repérez des signes indiquant que cette sortie est la bonne. Si vous obtenez par exemple une optimisation axée sur Bagarreur, ou si vous obtenez relativement tôt un exemplaire de Caitlyn, alors vous pourriez vous engager dans cette voie.
Néanmoins, cette composition est orientée vers le late game
, si bien que vous devriez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver Elise pourrait 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, tout comme Caitlyn. Le risque à prendre doit donc être mesuré, pour ne subir de désillusion et encaisser une lourde défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bagarreur avec Elise et Caitlyn
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux 8 et 9.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Bagarreur, Couronne de Bagarreur
- Frappe très lourde
- Choristes
- Lucidité/Esprit encombré
- Lotus perforant
- Niveau supérieur !
- Coups brûlants
- Abondance de ceintures
- Mémoire des victimes
- Investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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