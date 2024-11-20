TFT : Comment jouer la composition Automate/Expérimentation ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Automate/Expérimentation (Experiment/Automat) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Automate/Expérimentation (Experiment/Automat) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Automate/Expérimentation sur TFT ?
La composition Automate/Expérimentation du set 13 de TFT
n'est pas la plus aisée à mettre en place puisqu'elle requiert d'obtenir un emblème d'Automate pour pouvoir poser 6 champions de cette synergie. De plus, elle nécessite de reroll Blitzcrank et de l'entourer de carrys épiques et légendaires, ce qui requiert d'atteindre les niveaux supérieurs avec une belle économie.
Pour jouer la composition Automate/Expérimentation,
il est préférable de commencer la partie en évoluant autour d'Automate afin d'éviter une transition complexe. Vous pourriez ainsi commencer avec Nocturne, Amumu, Darius et Zyra (qui portera l'équipement qui ira plus tard sur Malzahar), puis ajouter Kog'Maw et Blitzcrank. La principale difficulté sera d'avancer sans vous ruiner, tout en récupérant un maximum d'exemplaires de Blitzcrank, votre tank principal à reroll 3 étoiles (il est possible de l'obtenir au niveau 8, en cherchant les épiques). Si les circonstances de la partie vous sont favorables, vous pourriez faire de même avec Kog'Maw, mais ce champion ne doit pas être votre priorité.
Une fois niveau 8, faites l'acquisition de Twitch et Dr. Mundo, et si possible Malzahar. Cette unité est essentielle, c'est pourquoi vous ne devrez pas hésiter à passer niveau 9 pour la trouver si votre première session d'actualisation ne vous procure pas satisfaction. Au niveau 9, vous pourriez inclure Elise pour bénéficier de Bagarreur, ou ajouter un puissant champion légendaire.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Twitch
Malzahar
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Tueur de géants
- Lame funeste
Blitzcrank
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Rédemption
- Armure de Warmog
- Étincelle ionique
- Couronne de la reine
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à placer sur des unités qui en feront bon usage, par exemple en octroyant des pièces destinées à tanker à Dr. Mundo.
Quand jouer la composition Automate/Expérimentation ?
Jouer Automate/Expérimentation
est une décision qui ne se prend pas à la légère. Tout d'abord, il est souhaitable d'avoir reçu des optimisations permettant d'opter pour cette composition, et d'être capable de générer une économie suffisamment stable pour arriver au niveau 8 dans de bonnes conditions. Il est aussi plus avantageux d'avoir obtenu naturellement des exemplaires de Blitzcrank, Twitch, Dr. Mundo et surtout Malzahar pour s'engager dans cette direction en limitant les risques.Cette composition est donc orientée vers le late game
, et vous devrez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver vos carrys 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, c'est pourquoi vous devrez penser à vérifier ce que font vos adversaires, la meilleure solution étant d'atteindre avant eux les niveaux 8 et 9 avant eux.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Automate/Expérimentation sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Automate/Expérimentation
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, les objets de votre choix, un emblème, ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux 8 et 9.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Automate, Couronne d'Automate
- Cristaux fracturés (augment Automate)
- Blason d'Expérimentation, Couronne d'Expérimentation (dans ce cas, jouez les 5 au niveau 9)
- Buffet de composants
- Niveau supérieur !
- Toujours plus vite
- Abondance de baguettes
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Investissement
- Liberté conditionnelle
- Arrière-garde (placez Nocturne en dernière ligne si vous obtenez cet augment)
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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