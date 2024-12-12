TFT : Comment jouer la composition Automate/Assaillant reroll ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Automate/Assaillant reroll (Automat/Quickstriker) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Automate/Assaillant reroll (Automat/Quickstriker) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Automate/Assaillant reroll sur TFT ?
La composition Automate/Assaillant reroll du set 13 de TFT
n'est pas la plus aisée à mettre en place puisqu'elle requiert d'obtenir un emblème d'Automate pour pouvoir poser 6 champions de cette synergie. De plus, elle nécessite de reroll Blitzcrank et Nocturne, et de les entourer de carrys épiques et légendaires, ce qui requiert d'atteindre les niveaux supérieurs avec une belle économie.
Pour jouer la composition Automate/Assaillant reroll,
il est préférable de commencer la partie en évoluant autour d'Automate afin d'éviter une transition complexe. Vous pourriez ainsi commencer avec Nocturne, Amumu, Darius et Zyra (qui portera l'équipement qui ira plus tard sur Malzahar ou Kog'Maw), puis ajouter Kog'Maw et Akali sans oublier de remplacer Darius par Vladimir et Amumu par Blitzcrank. La principale difficulté sera d'avancer sans vous ruiner, tout en récupérant un maximum d'exemplaires de Blitzcrank et de Nocturne, que vous devrez slow roll au niveau 6/7.
Une fois que vous aurez trouvé vos carrys et Twisted Fate, allez au niveau 8 pour placer Ambessa et bénéficier de Émissaire, ainsi que Malzahar. Si vous ne le trouvez pas et que les circonstances de la partie vous sont favorables, n'hésitez pas à accéder au niveau 9 pour augmenter vos chances de l'acquérir, et aoutez par exemple Mordekaiser dans l'optique d'accorder Dominateur à Blitzcrank, qui sera d'ailleurs le champion à place dans l'Anomalie.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Nocturne
Malzahar
- Mercure
- Soif-de-Sang
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Manteau de la nuit
Blitzcrank
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Rédemption
- Armure de Warmog
- Étincelle ionique
- Couronne de la reine
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à placer sur des unités qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons vivement de privilégier Ambessa ou Kog'Maw.
Quand jouer la composition Automate/Assaillant reroll ?
Jouer Automate/Assaillant reroll
est une décision qui ne se prend pas à la légère. Tout d'abord, il est souhaitable d'avoir reçu des optimisations permettant d'opter pour cette composition, et d'être capable de générer une économie suffisamment stable pour arriver au niveau 8 dans de bonnes conditions en ayant trouvé vos carrys 3 étoiles. Il est aussi plus avantageux d'avoir obtenu naturellement des exemplaires de Blitzcrank et de Nocturne pour s'engager dans cette direction en limitant les risques.
De plus, disposer de l'équipement adapté à vos champions est essentiel, d'autant que cette composition requiert beaucoup de composants pour être réussie.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Automate/Assaillant reroll sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Automate/Assaillant reroll
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, les objets de votre choix, un emblème, ou celles qui vous aideront à récupérer un maximum de composants.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Automate, Couronne d'Automate
- Cristaux fracturés (augment Automate)
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Haute tension
- Gants porte-bonheur
- Présage renforcé
- Super sac de butin
- Besace héroïque
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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