TFT : Comment jouer la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry sur TFT ?
La composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry du set 17 de TFT
consiste à jouer la verticale Astro-groove, et donc à accéder aux niveaux supérieurs assez rapidement étant donné que vos carrys principaux sont épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry,
vous devriez démarrer tout de suite autour de cette synergie, avec Teemo, Nasus, Gwen et Leona, puis Ornn, Samira et Illaoi au niveau 6 (en remplaçant Leona). Une fois stable, avancez sans tarder vers les niveaux supérieurs pour récupérer Nami ainsi que les légendaires Morgana, Shen, et surtout, Blitzcrank.
→ Notez que Ornn jouera le rôle de tank tant que Shen n'est pas 2 étoiles. Samira peut incarner un carry si vous avez des composants à lui attribuer, mais si tel n'est pas le cas, privilégiez plutôt Morgana.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Nami
Blitzcrank
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Lance de Shojin
- Casque adaptatif
- Bâton de l'archange
Ornn → Shen
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Détermination du titan
- Étincelle ionique
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry ?
Jouer la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie. Un emblème pourrait aussi vous inciter à emprunter ce chemin, tout comme des composants utiles à l'équipement de vos carrys, ou un début de partie axé sur cette synergie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Astro-groove avec Nami et Blitzcrank carry
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des finances ou de la puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Câlin collectif
- Repaire du Baron
- Vous vous sentez en veine ?
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Avidité
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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