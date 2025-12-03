TFT : Comment jouer la composition Arcaniste avec Sylas et Annie ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 08 mars 2026 à 20h34
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Arcaniste avec Sylas et Annie sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Arcaniste avec Sylas et Annie ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Arcaniste avec Sylas et Annie du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Arcaniste avec Sylas et Annie sur TFT ?

La composition Arcaniste avec Sylas et Annie du set 16 de TFT est très difficile à mettre en place, mais si vous y parvenez, vos chances de remporter la victoire seront importantes. 

annie-sylas-comp-demacia
Pour jouer la composition Arcaniste avec Sylas et Annie, vous pouvez soit commencer en jouant autour de Demacia. Dans les deux cas, il est essentiel d'inclure des Arcanistes pour éviter une transition trop chaotique. Notez que si le chemin des Ioniens est celui accordant de l'expérience, cette seconde option serait meilleure que la première. Votre objectif sera d'atteindre rapidement le niveau 9, sans vous ruiner, et en préservant le plus possible vos points de vie. Une stabilisation au 8 peut être considérée selon les circonstances de la partie.

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L'aspect quelque peu délicat de cette composition est le déblocage de Galio, même si le patch 16.6 a grandement simplifié les choses. Pensez-donc à conserver des exemplaires d'unités Demacia si vous n'avez pas démarré la partie avec cette région.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Sylas
  • Main de la justice
  • Gantelet précieux
  • Fléau vengeur
  • Pistolame Hextech
  • Soif-de-Sang
Annie
  • Lance de Shojin
  • Bâton du vide
  • Dent de Nashor
  • Buff bleu
  • Casque adaptatif
  • Coiffe de Rabadon
Tibbers
  • Visage spirituel
  • Armure de Warmog
  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Couronne de la reine

Quand jouer la composition Arcaniste avec Sylas et Annie ?

Jouer Arcaniste avec Sylas et Annie ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait de recevoir naturellement des Arcanistes ou des Demaciens, avec des Garen et des Lux assez tôt dans la partie. Obtenir des composants AP ou une optimisation axée sur l'économie sont également des éléments favorables à la mise en place de cette équipe.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Arcaniste avec Sylas et Annie sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Arcaniste avec Sylas et Annie du set 16 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Niveau supérieur !
  • Stratégie d'investissement
  • Gagnant-gagnant 
  • Ascension sociale
  • Abondance de baguettes
  • Investissement sur le futur
  • Réunion d'anniversaire
  • Tout doit disparaître 
  • Spécialiste des fins de partie
  • Baguettes à gogo
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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