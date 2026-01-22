TFT : Comment jouer la composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee sur TFT ?
La composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee du set 16 de TFT
est relativement facile à mettre en place, puisqu'elle nécessite de reroll des unités de palier 2. Néanmoins, ce chemin peut être semé d'embûches si des joueurs de Ekko ou Ixtal reroll sont présents dans votre lobby.
Pour jouer la composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee,
vous devez d'abord débloquer Bard en effectuant 4 actualisations de la boutique avant le premier carrousel. De plus, vous avez tout intérêt à démarrer avec Aphelios, Neeko et Vi. Votre objectif sera de slow roll Aphelios et Neeko au niveau 6, en ajoutant Loris et Xin Zhao. Si vous le pouvez, passez Vi et Bard 3 étoiles dans la foulée (voire Loris), mais cela ne doit pas être votre priorité.
Une fois vos carrys en poche, avancez pour inclure Nidalee, et vous renforcer de Swain pour Arcaniste. Si vous accédez au niveau 9, ajoutez un légendaire puissant, par exemple Fiddlesticks, ou encore Shyvana. Xin Zhao pourra laisser sa place à Braum.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Aphelios
Neeko
- Fureur du kraken (x2 idéalement)
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Lame enragée de Guinsoo
- Fléau vengeur
Nidalee
- Visage spirituel
- Étincelle ionique
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Pistolame Hextech
- Soif-de-Sang
- Étincelle ionique
Quand jouer la composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee ?
Jouer Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee
se décide tout de suite, étant donné qu'il faut intentionnellement actualiser la boutique avant le premier carrousel pour déverrouiller Bard. Cette sortie peut être une bonne option si vous avez reçu naturellement des exemplaires d'Aphelios ou Neeko, et que vous disposez de composants utiles à l'assemblage des objets d'Aphelios.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose. Avant de dépenser de l'or en relance, vérifiez donc d'abord que personne ne suive la même direction que vous.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Aphelios/Neeko reroll avec Nidalee
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Avènement des deux
- Exilés
- Banc de Pandore
- Jour de relance
- Ticket prismatique
- Reliques de la lumière
- Objets de Pandore
- Trésors enfouis
- Couronnement
- Lames tueuses
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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