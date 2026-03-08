TFT : Comment jouer la composition Ahri reroll avec Ionia ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri reroll avec Ionia sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ahri reroll avec Ionia du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Ahri reroll avec Ionia sur TFT ?
La composition Ahri reroll avec Ionia du set 16 de TFT
a émergé après le déploiement du patch 16.6, qui est venu bouleverser la méta en raison d'équilibrages variés et de changements au niveau des conditions de déverrouillage. Elle repose sur deux carrys principaux, Ahri et Yone.
Pour jouer la composition Ahri reroll avec Ionia,
vous avez tout intérêt à démarrer tout de suite autour de Ionia pour récupérer Kennen, avec Ahri, Yasuo, Shen, Xin Zhao, Kennen et Neeko au niveau 6.
Votre objectif sera de slow roll Ahri, Kennen, voire Yasuo (si vos finances le permettent) au niveau 7, sans oublier de débloquer Yone, votre carry secondaire. Xin laissera sa place à Wukong pour Bagarreur, et Sett sera à récupérer au niveau 8. Si vous parvenez à aller au niveau 9, n'hésitez pas à remplacer Neeko par Sylas, et à ajouter un légendaire puissant.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ahri
Yone
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor (x2 idéalement)
- Coiffe de Rabadon
- Lance de Shojin
- Fléau vengeur
Kennen
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Mercure
- Manteau de la nuit
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Étincelle ionique
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Ahri reroll avec Ionia ?
Jouer la composition Ahri reroll avec Ionia
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur le reroll, ou que vous recevez naturellement des exemplaires de Ahri. De plus, des composants AP dans un tel contexte devraient vous encourager à suivre ce chemin. Un autre élément crucial à prendre en compte est le chemin de Ionia dans votre partie : mieux vaut construire cette équipe avec Transcendance ou Esprit.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ahri reroll avec Ionia sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Ahri reroll avec Ionia
du set 16
de TFT
sont celles accordant des objets, ou facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tiercé
- Lotus précieux
- Esprit d'équipe
- Trésors enfouis
- Buffet de composants
- Ticket prismatique
- Besace héroïque
- Super sac de butin
- Ravitaillement
- Jour de relance
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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