TFT : Comment jouer la composition Académie ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Académie sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Académie du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Académie sur TFT ?
La composition Académie du set 13 de TFT
exige d'atteindre les niveaux supérieurs avec une économie suffisamment prospère pour être en mesure de trouver vos carrys principaux, Heimerdinger et Jayce.
Axée sur le late game, elle peut être difficile à mettre en place, mais peut vous emmener vers la victoire si elle est réussie.
Pour jouer la composition Académie,
il vous faudra d'abord survivre au début de partie, tout en facilitant votre future transition. Vous pourriez donc commencer la partie en évoluant directement autour de la synergie, c'est-à-dire en utilisant Leona, Lux, Irelia et Zyra, puis en ajoutant Ezreal dès que possible. Swain et Rell pourront remplacer Irelia au niveau 6, bien que cette dernière ne devra pas être vendue. Vous en aurez effectivement besoin plus tard, pour disposer de 4 Sentinelles et 3 Rebelles.
Votre objectif sera ensuite d'aller rapidement au niveau 8 avec une réserver d'or conséquente, et d'acquérir Heimerdinger et Illaoi, voire Jayce si vous avez de la chance. Néanmoins, si il n'apparaît pas dans votre boutique, ne vous ruinez pas et économisez pour vous diriger vers le niveau 9. Vous aurez ainsi plus de chances de l'obtenir et de l'améliorer 2 étoiles, et de finaliser ainsi votre composition. Veillez enfin à positionner la forge Hextech de Jayce en front lane, dans l'optique de tirer au maximum profit de son effet.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Heimerdinger
Leona
- Buff bleu
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Morellonomicon
Jayce
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Cape solaire (à éviter si vous avez déjà accordé un Morellonomicon à Heimerdinger)
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
Les objets supplémentaires octroyés par la synergie Académie
devront bien entendu être placés sur des champions qui les valorisent. Nous vous recommandons de prendre l'habitude de toujours vérifier leur identité en début de partie, de manière à éviter d'assembler d'éventuels doublons. Notez aussi qu'il est important de disposer d'un objet réduisant les résistances magiques de vos adversaires, c'est pourquoi Lux devrait porter un Poignard de Statikk.
Quand jouer la composition Académie ?
Jouer Académie
est une décision qui ne peut-être prise que si vous repérez des signes indiquant que cette sortie est la bonne. Si vous obtenez par exemple une optimisation axée sur ce trait, ou si vous obtenez naturellement plusieurs unités Académie, alors vous pourriez considérer cette voie.
Néanmoins, cette composition est orientée vers le late game
, si bien que vous devriez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver Heimerdinger 2 étoiles, et plus tard Jayce, pourrait s'avérer désastreux. Nous vous conseillons donc de prévoir un plan B dans le cas où vous n'accédiez jamais ces unités.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Académie sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Académie
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux 8 et 9.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de l'Académie, Couronne de l'Académie
- Recherches académiques
- Spécialiste des fins de partie
- Première ligne
- Toujours plus vite
- Lucidité/Esprit encombré
- Par-delà la tombe
- Nuée du Néant
- Abonnement
- Lotus perforant
- Niveau supérieur !
- Investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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