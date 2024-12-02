TFT : Comment jouer la composition Académie/Sentinelle ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Académie/Sentinelle sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Académie/Sentinelle du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Académie/Sentinelle sur TFT ?
La composition Académie/Sentinelle du set 13 de TFT
exige d'atteindre les niveaux supérieurs avec une économie suffisamment prospère pour être en mesure de trouver vos carrys principaux, Heimerdinger, Corki et Jayce.
Axée sur le late game, elle peut être difficile à mettre en place, mais peut vous emmener vers la victoire si elle est réussie.
Pour jouer la composition Académie/Sentinelle,
il vous faudra d'abord survivre au début de partie, tout en facilitant votre future transition. Vous pourriez donc commencer la partie en évoluant directement autour de la synergie Académie et en trouvant un porteur pour les objets de Heimerdinger. Ainsi, vous pourriez utiliser Vex, accompagnée de Leona, Irelia et Sett. Ensuite, vous ajouterez Lux et Ezreal, et remplacerez Sett par Rell.
Votre objectif sera d'aller rapidement au niveau 8 avec une réserver d'or conséquente, et d'acquérir Heimerdinger, Corki et Illaoi, voire Jayce si vous avez de la chance. Néanmoins, si il n'apparaît pas dans votre boutique, ne vous ruinez pas et économisez pour vous diriger vers le niveau 9, qui vous permettre en outre d'inclure Rumble. Vous aurez ainsi plus de chances de les obtenir et de les améliorer 2 étoiles, et de finaliser ainsi votre composition.
Veillez enfin à positionner la forge Hextech de Jayce en front lane, dans l'optique de tirer au maximum profit de son effet. Il est également vivement recommandé d'obtenir un emblème de Sentinelle
, craftable d'ailleurs avec une poêle à frire et une Cotte de mailles. Sans cela, vous ne pourrez que difficilement placer 6 Sentinelles au niveau 9. Bien que cela soit possible, vous perdrez en puissance.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Heimerdinger
Illlaoi
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Morellonomicon
Jayce
- Étincelle ionique
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Griffe de dragon
- Armure roncière
Corki
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lame funeste
- BF Glaive (pour bénéficier de Ferrailleur)
Les objets supplémentaires octroyés par la synergie Académie
devront bien entendu être placés sur des champions qui les valorisent. Nous vous recommandons de prendre l'habitude de toujours vérifier leur identité en début de partie, de manière à éviter d'assembler d'éventuels doublons.
Quand jouer la composition Académie/Sentinelle ?
Jouer Académie/Sentinelle
est une décision qui ne peut-être prise que si vous repérez des signes indiquant que cette sortie est la bonne. Si vous obtenez par exemple une optimisation axée sur ce trait, ou si vous obtenez naturellement plusieurs unités Académie ou Sentinelle, alors vous pourriez considérer cette voie.
Néanmoins, cette composition est orientée vers le late game
, si bien que vous devriez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver Heimerdinger et Corki 2 étoiles, et plus tard Jayce, pourrait s'avérer désastreux. Nous vous conseillons donc de prévoir un plan B dans le cas où vous n'accédiez jamais ces unités.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Académie/Sentinelle sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Académie/Sentinelle
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux 8 et 9. Des emblèmes ne se refusent pas : obtenir un blason de Sentinelle voire d'Académie peut vous octroyer un bonus de puissance non négligeable.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de l'Académie, Couronne de l'Académie
- Blason de Sentinelle, Couronne de Sentinelle
- Coup de bouclier (augment Sentinelle)
- Spécialiste des fins de partie
- Première ligne
- Toujours plus vite
- Lucidité/Esprit encombré
- Abonnement
- Lotus perforant
- Niveau supérieur !
- Investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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