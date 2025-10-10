TFT : Comment jouer la composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll sur TFT ?
La composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll du set 15 de TFT
nécessite de reroll 2 champions 3 étoiles, tout en générant une économie suffisamment riche pour accèder au niveau 9 et la finaliser. Sa mise en place n'est pas particulièrement difficile car elle suit une direction claire basée sur 7 unités Académie du combat, mais être contesté sur Jayce ou Caitlyn pourrait ruiner votre partie.
Pour jouer la composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll,
il est préférable de commencer tout de suite autour de la synergie Académie du combat, en posant Garen et Ezreal, accompagnés de Syndra et Rell. Au niveau 6, vous devriez avoir placé Caitlyn et Jayce, ainsi que Kobuko et Katarina en remplacement des Gardiennes des étoiles. Une fois stable, passez niveau 7 pour slow roll Caitlyn et Jayce 3 étoiles, et ajoutez Leona et Rakan pour 7 Académie du combat. Kobuko reviendra plus tard, au niveau 8, lorsque Yuumi remplacera Katarina. Il ne vous restera qu'à atteindre le niveau 9 pour inclure Varus.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Caitlyn : Efficacité, Massacreur, Mage
- Jayce : 2XKO, Premier de la classe, Dernière chance
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Caitlyn
Jayce
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Lance de Shojin
- Dernier souffle
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
Leona
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll ?
Comme toute composition reroll, jouer Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll
se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez une optimisation axée sur ces synergies ou le reroll, ou encore si vous recevez naturellement des exemplaires de Caitlyn et Jayce. Acquérir des composants AD incarne également un indice non négligeable.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent également chercher Caitlyn ou Jayce, vous risquez de perdre un temps précieux, ou pire, de ne jamais réussir à améliorer vos carrys.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Académie du combat avec Caitlyn et Jayce reroll
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de l'Académie du combat, Diadème de l'Académie du combat, Couronne de l'Académie du combat
- Cours d'héroïsme (augment Académie du combat)
- Nouveaux élèves (augment reroll de l'Académie du combat)
- Boutique truquée
- Esprit d'équipe
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Ticket prismatique
- Shopping intensif
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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