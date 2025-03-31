TFT : Comment jouer la composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry sur TFT ?
La composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry du set 14 de TFT
peut se montrer redoutable si elle réussie, et vous mener vers une victoire. Toutefois, elle repose essentiellement sur des unités épiques et légendaires, mais aussi sur le reroll de Yuumi
, unité de palier 3. Une économie fructueuse sera donc un point à ne pas négliger pour parvenir à mettre en place cette équipe.
Pour jouer la composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry,
il peut être pertinent de démarrer la partie en évoluant autour de Démon urbain et Stratège, en faisant de Zyra votre carry dans l'attente de Yuumi. Ainsi, vous pourriez faire appel à Zyra, LeBlanc, Dr. Mundo et Ekko, puis ajouter Naafiri et Yuumi au niveau 6 afin de faciliter votre future transition.
Au niveau 7, votre mission principale sera de slow roll Yuumi 3 étoiles tout en récupérant des exemplaires de Annie, Neeko et Ziggs. N'oubliez pas de remplacer Zyra et Dr. Mundo par Naafiri et Nidalee. Selon les circonstances de la partie, il se peut que reroll Yuumi au niveau 8 soit une meilleure option, il vous conviendra alors d'en juger. Lorsque vous aurez obtenu toutes ces unités, allez au niveau 9 pour vous renforcer de Samira, qui jouera parfaitement le rôle de carry secondaire.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Yuumi
Neeko
- Pistolame Hextech (cet équipement est important puisqu'il apportera des soins à votre front lane)
- Buff bleu
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
Samira
- Lithoplastron de gargouille
- Étincelle ionique (dans ce cas, évitez d'assembler un Poignard de Statikk)
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
- Cape solaire
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lance de Shojin
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, Annie par exemple peut très bien jouer le rôle de carry secondaire si vous lui accordez des pièces boostant sa puissance magique et sa régénération de mana.
Quand jouer la composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry ?
Comme toute composition basée sur le reroll d'une unité de palier 3, jouer A.M.P/Stratège avec Yuumi carry
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous mener dans cette voie. Dans un premier temps, recevoir naturellement des unités A.M.P et Stratège, et surtout des exemplaires de Yuumi, indique que cette sortie est sans doute la bonne, tout comme le fait d'obtenir des composants orientés AP. Une optimisation axée sur ces synergies incarne également un facteur révélateur.
Nous vous recommandons néanmoins de prêter attention à ce que font les autres joueurs. Être contesté sur Yuumi pourrait ruiner votre partie, et vous mener tout droit vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition A.M.P/Stratège avec Yuumi carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Stratège, Diadème de Stratège, Couronne de Stratège
- QI supérieur (augment Stratège)
- Surcadençage (augment A.M.P)
- Flux de mana
- Cleptomanie
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Ascension sociale
- Batterie bleue
- Lotus perforant
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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