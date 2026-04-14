TFT : Comment jouer « Jaximus », l'augment de Jax du set 17 ? (Reach for the Stars)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Jaximus » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Jaximus (Jax) sur le set 17 de TFT.



Comment jouer avec l'augment « Jaximus » sur TFT ?

L'augment de palier Or « Jaximus » va radicalement changer votre manière d'utiliser Jax, puisqu'il deviendra un carry à part entière, capable de dévaster les équipes adverses, ce qui vous rappellera peut-être son identité sur LoL.

Vous gagnez un Jax. Votre Jax le plus puissant devient un combattant magique qui inflige des dégâts magiques bonus à chaque attaque et gagne de la vitesse d'attaque cumulable à chaque lancement de compétence.

Jouer avec « Jaximus » peut vous conduire vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Jax.



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Quelle composition construire autour de l'augment de Jax du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Jaximus » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur plusieurs synergies et le reroll d'unités de palier 1 et 2.





Pour jouer Jaximus, vous devriez commencer avec Jax, Caitlyn, Aatrox et Twisted Fate, des champions qu'il faudra passer à 3 étoiles. Gwen et Talon intégreront votre équipe au niveau 6, mais avant cela, vous devrez slow roll l'ensemble de ces personnages au niveau 5, puis passer niveau 6 pour finaliser cette opération. Une fois que vous aurez terminé, posez Rhaast au niveau 7, puis ajoutez Morgana au 8 pour compléter votre équipe. Si vous parvenez au niveau 9, faites appel à un légendaire puissant pour activer un trait supplémentaire.



→ Si des champions secondaires, par exemple Talon, ne se montrent pas suffisamment dans la boutique, ne vous ruinez pas pour eux et avancez. La priorité est laissée à Jax, TF et Aatrox.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Jax

Soif-de-Sang

Détermination du titan

Lame enragée de Guinsoo

Mercure

Tueur de géants

Gage de Sterak

Aatrox

Cape solaire

Cœur intrépide

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Twisted Fate

Bâton du vide

Gantelet précieux

Dent de Nashor

Casque adaptatif

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Quelles autres optimisations jouer avec « Jaximus » ?

En ayant opté pour l'augment Jaximus, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.

Câlin collectif

Esprit d'équipe

Effets secondaires

Ravitaillement

Orbes de soins

Justice critique

Petits mais costauds

Objets de Pandore

Éveil de l'âme

Centre d'excellence

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.