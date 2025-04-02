TFT : Comment jouer « Frappes adaptatives », l'augment de Jax du set 14 ? (Adaptative Strikes)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Frappes adaptatives » sur le set 14 de Teamfight Tactics, Cyber City.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Frappes adaptatives (Jax, Adaptative Strikes) sur le set 14 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Frappes adaptatives » sur TFT ?
L'augment de palier Argent « Frappes adaptatives
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Jax
, puisqu'il deviendra un carry à part entière, capable d'administrer des dégâts de plus en plus importants au fil de chaque combat.
Vous gagnez un Jax. Les attaques de votre Jax le plus fort infligent des dégâts magiques bonus toutes les 3 attaques, qui deviennent plus puissantes à chaque fois. Sa compétence lui octroie de la vitesse d'attaque.
Jouer avec « Frappes adaptatives
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer d'un équipement permettant soit à votre Jax
de survivre en late game, soit de booster ses dégâts.
Quelle composition construire autour de l'augment de Jax du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Frappes adaptatives »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la synergie Bastion, qui accordera à Jax de l'armure et de la résistance magique. En late game, vous aurez besoin de carrys secondaires pour espérer remporter la victoire, en l'occurrence Zeri et Renekton.
Pour jouer Frappes adaptatives
, vous devriez commencer la partie avec
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Jax
- Soif-de-sang
- Main de la justice
- Bâton de l'archange
- Lame enragée de Guinsoo
- Mercure
- Détermination du titan
En optant pour un build plus agressif, votre Jax risque de mourir trop rapidement en late game. Néanmoins, à vous de juger de la manière dont il vaut mieux équiper votre carry selon les circonstances de la partie.Sejuani
Zeri
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Lithoplastron de gargouille
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
Renekton
- Lame enragée de Guinsoo (x2 idéalement)
- Pistolame Hextech
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Manteau de la nuit
- Soif-de-Sang
- Mercure
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons de prioriser Zed ou Poppy si elle est 3 étoiles.
À qui accorder les objets Exotech ?
Pour vous aider à équiper correctement vos carrys, nous vous indiquons ici à qui il est préférable d'attribuer habituellement chaque objet Exotech
.
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Châssis corrompu
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Bobine cybernétique
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Capaciteur de flux
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Arc holographique
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Hyper crocs
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Techno lanterne
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Stabilisateur d'impulsions
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|Mordekaiser, Jax, Sejuani
| Mordekaiser, Jax, Sejuani
|Zeri, Naafiri
| Varus, Jhin, Zeri
|Naafiri, Jhin, Varus
|Jax, Mordekaiser, Sejuani
|Jhin, Zeri
Quelles autres optimisations jouer avec « Frappes adaptatives » ?
En ayant opté pour l'augment Frappes adaptatives
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Blason de Bastion, Diadème de Bastion, Couronne de Bastion
- Transistor (augment Divinecorp)
- Première ligne
- Détermination gargantuesque
- Toujours plus vite
- Objets de Pandore
- Abondance de glaives
- Connivence
- Buffet de composants
- Orbes de soins
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
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