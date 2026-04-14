TFT : Comment jouer « Combo stellaire », l'augment de Aatrox du set 17 ? (Stellar Combo)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Combo stellaire » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Combo stellaire (Aatrox) sur le set 17 de TFT.



Comment jouer avec l'augment « Combo stellaire » sur TFT ?

L'augment de palier Argent « Combo stellaire » va radicalement changer votre manière d'utiliser Aatrox, puisqu'il deviendra un carry à part entière, qui vous rappellera sans doute sa version sur LoL.

Vous gagnez un Aatrox. Votre Aatrox le plus puissant devient un combattant physique doté d'une compétence qui alterne entre trois frappes différentes.

Jouer avec « Combo stellaire » peut vous conduire vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Aatrox.



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Quelle composition construire autour de l'augment de Aatrox du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Combo stellaire » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur les deux traits de Aatrox, N.O.V.A et Bastion.





Pour jouer Combo stellaire, vous devriez démarrer avec Caitlyn, Aatrox, Poppy et Akali, sans investir d'or dans de l'expérience. En effet, vous devrez slow roll Aatrox et Caitlyn aux niveaux 4 et 5. Une fois que vous les aurez, faites appel à Ornn et Jax. Il ne vous restera qu'à avancer dans les niveaux pour vous renforcer, grâce à Kindred, Rammus et Shen (en remplacement de Jax), puis Tahm Kench au niveau 9 pour Bagarreur. Néanmoins, un légendaire peut tout aussi bien être inclus à votre équipe à la place de TK. Notez aussi que selon la méta en place, Kindred peut remplir le rôle de carry secondaire à la place de Caitlyn.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Aatrox

Soif-de-Sang

Gage de Sterak

Détermination du titan

Manteau de la nuit

Mercure

Tueur de géants

Shen

Cape solaire

Cœur intrépide

Visage spirituel

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Caitlyn

Lame enragée de Guinsoo

Fureur du kraken

Tueur de géants

Pistolame Hextech

Lame funeste

Fléau vengeur

Quelles autres optimisations jouer avec « Combo stellaire » ?

En ayant opté pour l'augment Combo stellaire, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.

Câlin collectif

Esprit d'équipe

Ravitaillement

Orbes de soins

Petits mais costauds

Objets de Pandore

Éveil de l'âme

Centre d'excellence

Abondance de glaives

Mon arc est vôtre

Armurier

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.