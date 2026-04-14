TFT : Comment jouer « Combo stellaire », l'augment de Aatrox du set 17 ? (Stellar Combo)
le 14 avril 2026 à 15h00
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Combo stellaire (Aatrox) sur le set 17 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Combo stellaire » sur TFT ?
L'augment de palier Argent « Combo stellaire » va radicalement changer votre manière d'utiliser Aatrox, puisqu'il deviendra un carry à part entière, qui vous rappellera sans doute sa version sur LoL.
Vous gagnez un Aatrox. Votre Aatrox le plus puissant devient un combattant physique doté d'une compétence qui alterne entre trois frappes différentes.
Jouer avec « Combo stellaire » peut vous conduire vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Aatrox.
Chargement du sondage...0 votant
Quelle composition construire autour de l'augment de Aatrox du set 17 ?
Plusieurs compositions autour de l'augment « Combo stellaire » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur les deux traits de Aatrox, N.O.V.A et Bastion.
Pour jouer Combo stellaire, vous devriez démarrer avec Caitlyn, Aatrox, Poppy et Akali, sans investir d'or dans de l'expérience. En effet, vous devrez slow roll Aatrox et Caitlyn aux niveaux 4 et 5. Une fois que vous les aurez, faites appel à Ornn et Jax. Il ne vous restera qu'à avancer dans les niveaux pour vous renforcer, grâce à Kindred, Rammus et Shen (en remplacement de Jax), puis Tahm Kench au niveau 9 pour Bagarreur. Néanmoins, un légendaire peut tout aussi bien être inclus à votre équipe à la place de TK. Notez aussi que selon la méta en place, Kindred peut remplir le rôle de carry secondaire à la place de Caitlyn.
À lire également
TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Aatrox
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Tueur de géants
Shen
- Cape solaire
- Cœur intrépide
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
Caitlyn
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Pistolame Hextech
- Lame funeste
- Fléau vengeur
Quelles autres optimisations jouer avec « Combo stellaire » ?
En ayant opté pour l'augment Combo stellaire, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Câlin collectif
- Esprit d'équipe
- Ravitaillement
- Orbes de soins
- Petits mais costauds
- Objets de Pandore
- Éveil de l'âme
- Centre d'excellence
- Abondance de glaives
- Mon arc est vôtre
- Armurier
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.
commentaire (0)