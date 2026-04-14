TFT : Comment jouer « Chaleur mortelle », l'augment de Mordekaiser du set 17 ? (Star Conqueror)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Chaleur mortelle » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Chaleur mortelle (Mordekaiser) sur le set 17 de TFT.



Comment jouer avec l'augment « Chaleur mortelle » sur TFT ?

L'augment de palier Or « Chaleur mortelle » va radicalement changer votre manière d'utiliser Mordekaiser, puisqu'il deviendra un carry à part entière, administrant de lourds dégâts sur la durée.

Vous gagnez un Mordekaiser. Votre Mordekaiser le plus puissant devient un combattant magique doté d'une aura grandissante qui inflige des dégâts sur la durée.

Jouer avec « Chaleur mortelle » peut vous conduire vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Mordekaiser.



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Quelle composition construire autour de l'augment de Mordekaiser du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Chaleur mortelle » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur les traits Canalisateur et Initiateur.





Pour jouer Chaleur mortelle, vous devriez démarrer avec Mordekaiser, Lissandra, Leona et Zoé, puis ajouter Viktor et Pyke au niveau 6. Récupérez tous les exemplaires de Leona que vous verrez passer dans la boutique, et au niveau 6, votre objectif sera de la slow roll, aux côtés de Mordekaiser et de Zoé. Une fois vos carrys en poche, avancez vers les niveaux supérieurs pour vous renforcer d'épiques et de légendaires, à savoir Karma, Nunu, Blitzcrank et Bard.



→ Notez que Pyke aussi peut être reroll, mais cela ne doit pas être votre priorité. De plus Zoé peut jouer le rôle de carry secondaire à la place de Karma, à vous de définir de la meilleure option selon la méta en cours.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Mordekaiser

Soif-de-Sang

Coiffe de Rabadon

Gantelet précieux

Manteau de la nuit

Détermination du titan

Mercure

Leona

Visage spirituel

Armure roncière

Griffe de dragon

Vœu du protecteur

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Karma

Gantelet précieux

Dent de Nashor

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Buff bleu

Zoé

Bâton du vide

Morellonomicon

Lance de Shojin

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Quelles autres optimisations jouer avec « Chaleur mortelle » ?

En ayant opté pour l'augment Chaleur mortelle, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.

Esprit d'équipe

Ravitaillement

Orbes de soins

Justice critique

Objets de Pandore

Éveil de l'âme

Ticket prismatique

Abondance de baguettes

Centre d'excellence

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.