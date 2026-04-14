TFT : Comment jouer « Bonk ! », l'augment de Nasus du set 17 ?

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Bonk ! » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Bonk ! (Nasus) sur le set 17 de TFT.



Comment jouer avec l'augment « Bonk ! » sur TFT ?

L'augment de palier Argent « Bonk ! » va radicalement changer votre manière d'utiliser Nasus, puisqu'il deviendra un carry à part entière, qui deviendra de plus en plus puissant au fur et à mesure de la partie, de la même façon que sur LoL.

Vous gagnez un Nasus. Votre Nasus le plus fort devient un combattant physique doté d'une compétence à cible unique qui gagne en puissance à chaque élimination.

Jouer avec « Bonk ! » peut vous conduire vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Nasus.



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Quelle composition construire autour de l'augment de Nasus du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Bonk ! » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose principalement sur le trait Initiateur.





Pour jouer Bonk !, vous devriez commencer tout de suite avec 3 unités de palier 1 à reroll, à savoir Nasus, Teemo, Leona, accompagnés de Gwen pour Astro-groove. N'investissez pas dans de l'expérience, car votre objectif sera de slow roll vos champions, avant d'avancer pour inclure Illaoi et Mordekaiser au niveau 6. Vous devriez être suffisamment stable pour pouvoir continuer votre montée en niveau, et vous renforcer de personnages épiques, en l'occurrence Nunu et LeBlanc. Gwen laissera sa place à Blitzcrank dès que possible.



→ Notez qu'il est aussi possible de faire de LeBlanc votre carry secondaire à la place de Teemo. De plus, si vous parvenez au niveau 9, un légendaire puissant saura parfaire votre composition.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Nasus

Détermination du titan

Soif-de-Sang

Lame enragée de Guinsoo

Mercure

Tueur de géants

Fléau vengeur

Teemo

Lame enragée de Guinsoo

Pistolame Hextech

Bâton du vide

Buff rouge

Bâton de l'archange

Tueur de géants

Leona

Cape solaire

Cœur intrépide

Armure de Warmog

Armure roncière

Griffe de dragon

Vœu du protecteur

Quelles autres optimisations jouer avec « Bonk ! » ?

En ayant opté pour l'augment Bonk !, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.

Effets secondaires

Câlin collectif

Esprit d'équipe

Ravitaillement

Orbes de soins

Objets de Pandore

Éveil de l'âme

Centre d'excellence

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.