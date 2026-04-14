TFT : Comment jouer « Bonk ! », l'augment de Nasus du set 17 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 avril 2026 à 15h00
Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Bonk ! » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.
TFT : Comment jouer « Bonk ! », l'augment de Nasus du set 17 ?

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites. 

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Bonk ! (Nasus) sur le set 17 de TFT.

Comment jouer avec l'augment « Bonk ! » sur TFT ?

L'augment de palier Argent « Bonk ! » va radicalement changer votre manière d'utiliser Nasus, puisqu'il deviendra un carry à part entière, qui deviendra de plus en plus puissant au fur et à mesure de la partie, de la même façon que sur LoL.

Vous gagnez un Nasus. Votre Nasus le plus fort devient un combattant physique doté d'une compétence à cible unique qui gagne en puissance à chaque élimination.

Jouer avec « Bonk ! » peut vous conduire vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Nasus.

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Quelle composition construire autour de l'augment de Nasus du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Bonk ! » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose principalement sur le trait Initiateur.

compo-augment-nasus-bonk
Pour jouer Bonk !, vous devriez commencer tout de suite avec 3 unités de palier 1 à reroll, à savoir Nasus, Teemo, Leona, accompagnés de Gwen pour Astro-groove. N'investissez pas dans de l'expérience, car votre objectif sera de slow roll vos champions, avant d'avancer pour inclure Illaoi et Mordekaiser au niveau 6. Vous devriez être suffisamment stable pour pouvoir continuer votre montée en niveau, et vous renforcer de personnages épiques, en l'occurrence Nunu et LeBlanc. Gwen laissera sa place à Blitzcrank dès que possible.

→ Notez qu'il est aussi possible de faire de LeBlanc votre carry secondaire à la place de Teemo. De plus, si vous parvenez au niveau 9, un légendaire puissant saura parfaire votre composition.

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Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.

Nasus

  • Détermination du titan
  • Soif-de-Sang
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Mercure
  • Tueur de géants
  • Fléau vengeur

Teemo

  • Lame enragée de Guinsoo
  • Pistolame Hextech
  • Bâton du vide
  • Buff rouge
  • Bâton de l'archange
  • Tueur de géants

Leona

  • Cape solaire
  • Cœur intrépide
  • Armure de Warmog
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Vœu du protecteur

compo-augment-heros-nasus-tft-set17

Quelles autres optimisations jouer avec « Bonk ! » ?

En ayant opté pour l'augment Bonk !, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix. 

  • Effets secondaires
  • Câlin collectif
  • Esprit d'équipe
  • Ravitaillement 
  • Orbes de soins
  • Objets de Pandore
  • Éveil de l'âme
  • Centre d'excellence

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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