TFT : Comment jouer « Big Bang », l'augment de Marguereep du set 17 ? (Meep Space 9)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Big Bang » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Big Bang (Marguereep) sur le set 17 de TFT.



Comment jouer avec l'augment « Big Bang » sur TFT ?

L'augment de palier Or « Big Bang » va radicalement changer votre manière d'utiliser Marguereep, puisqu'il deviendra un carry à part entière, capable de réinitialiser sa compétence en participant à une élimination, tout en vous octroyant de l'or.

Vous gagnez un Marguereep. Votre Marguereep le plus fort devient un combattant physique, génère des PO lors d'une élimination par l'équipe et gagne une compétence qui se réinitialise en cas d'élimination.

Jouer avec « Big Bang » peut vous conduire vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Marguereep.



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Quelle composition construire autour de l'augment de Marguereep du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Big Bang » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur principalement sur le trait Voyageur.





Pour jouer Big Bang, vous devriez démarrer avec Marguereep, Poppy, Pyke et Gnar. Au niveau 6, intégrez Veigar, Lissandra et Pyke (Gnar doit être remplacé). Votre objectif sera ici de slow roll Marguereep et Pyke 3 étoiles, avant d'avancer vers les niveaux supérieurs. Karma, Rammus, le Méga-Mecha et Sona se joindront à votre équipe.



→ Si vous avez un surplus de composants AD, accordez de l'équipement à Pyke. De plus, si vous atteignez le niveau 9, renforcez-vous d'un légendaire puissant.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Marguereep

Détermination du titan

Main de la justice

Gantelet précieux

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Manteau de la nuit

Rammus

Visage spirituel

Cape solaire

Cœur intrépide

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Karma

Bâton du vide

Gantelet précieux

Dent de Nashor

Bâton de l'archange

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon

Quelles autres optimisations jouer avec « Big Bang » ?

En ayant opté pour l'augment Big Bang, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.

Esprit d'équipe

Ravitaillement

Orbes de soins

Justice critique

Objets de Pandore

Éveil de l'âme

Abondance de baguettes

Abondance de ceintures

Lotus précieux

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.