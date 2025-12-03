TFT : Comment jouer « Barrage d'artillerie », l'augment de Rumble du set 16 ? (Artillery Barrage)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Barrage d'artillerie » sur le set 16 de Teamfight Tactics, Lore & Legends.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Barrage d'artillerie (Rumble) sur le set 16 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Barrage d'artillerie » sur TFT ?
L'augment de palier Argent « Barrage d'artillerie
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Rumble
, puisqu'il deviendra un carry à part entière, et non plus un tank. Il tirera des missiles ravageurs sur vos adversaires, et sera à positionner à l'arrière.
Vous gagnez un Rumble. Votre Rumble le plus fort gagne +7 de portée et tire constamment des missiles sur ses ennemis, dont le nombre augmente avec la vitesse d'attaque.
Jouer avec « Barrage d'artillerie
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Rumble
.
Quelle composition construire autour de l'augment de Rumble du set 16 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Barrage d'artillerie »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la synergie Défenseur. Il est toutefois possible d'opter pour une verticale Yordle.
Pour jouer Barrage d'artillerie
, vous devriez démarrer tout de suite autour de Défenseur et Yordle, avec Jarvan IV, Lulu, Rumble, et idéalement, Neeko. Néanmoins, si vous disposez de 4 Yordle, n'hésitez pas : cela augmentera vos chances de trouver rapidement Rumble 3 étoiles. N'investissez pas d'or dans de l'expérience, et avancez en perdant jusqu'au niveau 5. À ce moment, vous pourrez slow roll Lulu, Neeko, Jarvan IV et Rumble 3 étoiles. Dès que vous aurez obtenu les personnages de palier 1, allez au niveau 6 pour faire de même avec Vi (si possible), Teemo, et terminer votre Neeko (si ce n'est déjà fait). Il ne vous restera qu'à avancer pour poser des Défenseurs, Sejuani et Kennen. Si vous parvenez au niveau 9, considérez Sylas, et n'hésitez pas à inclure un légendaire puissant. Cela sera à définir selon les circonstances de la partie.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Rumble
Neeko
- Lame enragée de Guinsoo
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
- Cœur intrépide
N'oubliez pas d'assembler un objet réduisant les soins et les résistances magiques. Les composants supplémentaires seront à positionner sur des personnages les valorisant.
Quelles autres optimisations jouer avec « Barrage d'artillerie » ?
En ayant opté pour l'augment Barrage d'artillerie
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Reliques de la lumière
- Pluie d'argent
- Objets de Pandore
- Buffet de composants
- Honneur du maître de guerre
- Abondance de baguettes
- Deux de moins
- Ligne de front
- Tenir le front
- Baguettes à gogo
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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